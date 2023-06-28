ضربها وهي بالبيجامة .. رجل يركل امرأة في وجهها بشوارع أيرلندا|شاهد

كشفت لقطات صادمة لرجل يركل امرأة بوقاحة ويسقطها بقوة على الأرض في شوارع أيرلندا قبل أن يواصلوا تبادل الضربات.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، شوهدت امرأة ترتدي بيجامة وردية تسير نحو رجل بينما كان أحد المارة يصور أمام مركز للتسوق في ليمريك ، مقاطعة ليميريك ، يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن بطريقة غير مبالية ومقلقة ، يركل الرجل المرأة في وجهها، حيث طرقت المرأة إلى الوراء ، وسقطت مرة أخرى على الرصيف.

فيما يبدو أن الرجل غير منزعج من المشاجرة ، فقد سار بالفعل في الاتجاه المعاكس، بينما تتبع المرأة التي رُكلت على الأرض وتحاول دفع ركله في ساق الرجل لكنها تخطئ.

وفي هذه الأثناء يمد يده ويحاول الابتعاد ولكن لا تزال المرأتان تلاحقه.

نظرًا لأن المارة أثناء التصوير وجد المشاجرة كوميدية إلى حد ما ، قام آخرون بمحاولات فاشلة لمنع تصعيد الموقف أكثر.