تواصل فعاليات مشروع مودة للمخطوبين بالدقهلية

نظمت مديرية تضامن الدقهلية تدريبا لمشروع مودة بمركز اجا بحضور الشباب المقبل على الزواج وذلك بدار مناسبات قرية اخطاب.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتورة ميادة الشيد عضو هيئه تدريس بجامعه المنصوره ومدرب معتمد بمشروع مودة والمدرب احمد البدري ونجلاء فخري موافي منسق مودة بالتضامن الاجتماعي وفريق عمل الاداره الاجتماعيه وحضور المخطوبين من الشباب والفتيات لتوعيتهم بالجوانب الاجتماعية والنفسية والطبية والشرعية.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على كيان الاسرة المصرية خاصة وأن معدلات الطلاق ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الآونة الاخيرة مما يؤدى لنوع من الانفكاك والانفلات الأسرى والذي يدفع ثمنه الأبناء.

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