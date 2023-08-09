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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تواصل فعاليات مشروع مودة للمخطوبين بالدقهلية

تدريب توعوى
تدريب توعوى

نظمت مديرية تضامن الدقهلية تدريبا لمشروع مودة بمركز اجا بحضور الشباب المقبل على الزواج وذلك بدار مناسبات قرية اخطاب.

 وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وإشراف الدكتور وائل عبد العزيز مدير مديرية التضامن الاجتماعي وبحضور الدكتورة ميادة الشيد عضو هيئه تدريس بجامعه المنصوره ومدرب معتمد بمشروع مودة والمدرب احمد البدري ونجلاء فخري موافي منسق مودة بالتضامن الاجتماعي وفريق عمل الاداره الاجتماعيه  وحضور المخطوبين من الشباب والفتيات لتوعيتهم بالجوانب الاجتماعية والنفسية والطبية والشرعية.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على كيان الاسرة المصرية خاصة وأن معدلات الطلاق ارتفعت بصورة ملحوظة خلال الآونة الاخيرة مما يؤدى لنوع من الانفكاك والانفلات الأسرى والذي يدفع ثمنه الأبناء.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التضامن الاجتماعي الأسرة المصرية جامعة المنصورة عضو هيئة تدريس مديرية التضامن مدير مديرية التضامن وائل عبد العزيز نفين القباج

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