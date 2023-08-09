رئيس جامعة حلوان الأهلية يكشف تفاصيل افتتاح كليات جديدة هذا العام

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ بالعديد من التخصصات الفريدة و الجديدة و الإعلان عن افتتاح كليات جديدة للطلاب.



وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية ان الجامعة جاهزة هذا العام لاستقبال الطلاب بعدد ٨ كليات و هي كليات :

طب الأسنان.

العلاج الطبيعي.

الهندسة.

الفنون والفنون التطبيقية.

العلوم.

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال.

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.



و تابع الدكتور السيد قنديل في تصرحيات لصدي البلد قائلا إن هناك كليات بالجامعة الاهلية سيتم بدء الدراسة بها لأول مرة خلال العام الجامعي 2023/2024، وهي كليات، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، العلوم، وهناك برامج جديدة سيتم تشغليها في بعض الكليات العاملة منذ العام الماضي.