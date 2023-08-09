رئيس جامعة حلوان : إعداد أجهزة كمبيوتر لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق

تستقبل معامل الحاسب الآلي بجامعة حلوان أعمال التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد، بتجهيز عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بتنسيق ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة لـ صدى البلد على جاهزية المعامل التي تم تعقيمها بشكل جيد، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، حيث أن المعامل المخصصة لخدمة طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ لتسجيل رغباتهم خلال المراحل المختلفة لتنسيق القبول بالجامعات.

وتابع أنه تشمل هذه المعامل الآتي : مركز الحساب العلمي، معمل كلية هندسة المطرية، معمل كلية الفنون الجميلة، معمل كلية التربية الرياضية الهرم .

وتم افتتاح هذه المعامل لطلاب الثانوية العامة في ظل حرص الجامعة على مساعدة طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني وتذليل كافة العقبات التي تواجههم.

ووفرت الجامعة للطلاب المبرمجين والمشرفين القادرين علي مساعدة الطلاب علي التسجيل بتنسيق الجامعات بطريقة صحيحة بدون أي أخطاء.