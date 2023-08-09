الأهلي السعودي يتعاقد مع فرانك كيسي.. رسميًا

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، تعاقده مع متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي، قادمًا من برشلونة الإسباني.

ونشر حساب أهلي جدة على موقع “تويتر”، مقطع فيديو رحب من خلاله بالتعاقد مع كيسي بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وأكد نادي برشلونة في بيان رسمي أنه تم التوصل لاتفاق لبيع كيسي إلى الأهلي السعودي مقابل 12.5 مليون يورو.

وبحسب تقارير صحفية، فإن كيسي سيحصل على راتب سنوي مع الأهلي، يُقدر بـ 20 مليون يورو.

فرانك كيسي انتقل إلى برشلونة في صيف العام الماضي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من ميلان الإيطالي.

وانضم كيسي لكتيبة الصفقات الأجنبية في الأهلي، بعد الجزائري رياض محرز، السنغالي إدوارد ميندي، البرازيلي روبيرتو فيرمينو والفرنسي ألان سان ماكسيمين.