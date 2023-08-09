جامعة حلوان الاهلية تكشف افتتاح تخصصات جديدة لطلاب الثانوية العامة

اعلنت جامعة حلوان الاهلية عن الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ بالعديد من التخصصات الفريدة و الجديدة و الاعلان عن افتتاح كليات جديدة للطلاب .



وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاهلية ان الجامعة جاهزة هذا العام لاستقبال الطلاب بعدد ٨ كليات و هم كليات :

طب الأسنان.

العلاج الطبيعي.

الهندسة.

الفنون والفنون التطبيقية.

العلوم.

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال.

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

كما كشف الدكتور السيد قنديل عن افتتاح الجامعة تخصصات جديدة بالكليات تشمل :

برامج جديدة بكلية الفنون والفنون التطبيقية

جامعة حلوان الأهلية

الاتصال البصري وفنون الميديا

برامج جديدة بكلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية

هندسة الإلكترونيات التطبيقية.

هندسة المصانع الرقمية.

العمارة والتصميم البيئي.

التصميم العمراني المستدام.



برامج العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال

برنامج الاتصالات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.

اللغات التطبيقية والاتصال

الترجمة المتخصصة وتقنيات اللغة.

نظم ذكاء وتحليل الأعمال.

اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

