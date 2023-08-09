عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد أبو داوود خلال ندوة تكريمه: اشتغلت في فرقة والدي كومبارس

صدى البلد

تكريمي من مهرجان المسرح المصري الأهم في مشواري

توقفت عن الإخراج المسرحي بسبب "بودي جارد" و"ثورة 25 يناير"

ياسر صادق:

 "أبو داوود" أكثر المكرمين علاقة واختلاطا بالمسرح

محمد ثابت: 

محمد أبو داوود فيلسوف في حكمته يشع أخلاقا وصدقا

عقد، اليوم الأربعاء، المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، ندوة وتوقيع كتاب للفنان محمد أبو داوود الذي أعده محمد ثابت، ضمن تكريمه بالدورة ال16 للمهرجان، وأدار الندوة الناقد محمد الروبي، وبحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق، والفنان رياض الخولي، وعدد من النقاد والمسرحيين والصحفيين والإعلاميين.

استهل الناقد محمد الروبي، الندوة، قائلا: "هناك طرق كثيرة ومختلفة لصياغة أعمال السير الذاتية، ولكن أصعبها ما صنعه محمد ثابت في كتاب الفنان محمد أبو داوود، حيث حينما تقرأ الكتاب، يشعر القارئ كأنه يجلس في جلسة حميمية مع الفنان، وكأن أبو داوود يتحدث إلى القارئ وحده، حيث كتبه محمد ثابت ببراعة شديدة".

وقال محمد ثابت محرر الكتاب: "الفنان محمد أبو داوود فيلسوف في حكمته وحكيم في فلسفته يشع أخلاقا وطيبة وهدوء وصدقا، فهو فنان مختلف، وشامل، بدأ حياته في المسرح، في فرقة والده الفنان حسن أبو داوود، وهو في سن التاسعة، عمل بالمسرح في كل شئ مثل الديكور والتلقين ومساعد وتمثيل وغيرها، ولم يكتف بذلك رغم الخبرة الطويلة التي اكتسبها من سنوات عمله منذ الصغر، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية ودعم الموهبة بالدراسة".

إلهام شاهين تبدأ تصوير مسلسل ألفريدو من إخراج عصام نصار

مسلسل لا ينتهي.. انهيار أجزاء من عقار خالٍ من السكان بحي الجمرك

وتحدث الفنان محمد أبو داوود، قائلا: "تعبت كثيرا ومشواري الفني طويل لأكثر من 50 سنة، حيث كنت أعمل منذ صغري في المسرح، وسعدت بالتكريم من المهرجان القومي للمسرح المصري، لأني اعتبر نفسي رجل مسرح، ولدت فيه وحياتي أغلبها به، ورغم أني كرمت كثيرا على المسرح في الدول العربية، لكن بالنسبة لي أهم تكريم في حياتي هو التكريم من مهرجان المسرح المصري، والأهم من التكريم هذا الكتاب الخاص بي، لدي سعادة بالغة بمن كتبوا عني في هذا الكتاب، وأكتر كلمة حينما قرأتها في الكتاب "بكيت"، هي كلمة الفنان أشرف عبد الغفور، فهو على مدار تاريخه الطويل لم يجامل أو ينافق أبدا، فكونه يكتب عني هذا شئ كبير جدا بالنسبة لي، وشهادة على رأسي، هذا بخلاف معظم أصدقائي الذين لا يكتبون مجاملة أبدا.

وأشار أبو داوود، إلى عمله مع والده الفنان والمنتج حسن أبو داوود، قائلا: "عملت كثيرا مع والدي في فرقته المسرحية، منذ صغر سني، كنت احجز تذاكر للجمهور، وكومبارس، وتمثيل، وعملت في الديكور وكذلك عملت ملقنا، وفيما بعد حينما كنت أقدم مسرحية "عفريت لكل مواطن" كان والدي قد ابتعد عن التمثيل، وأردت أن أعيده مرة أخرى لأنه كان يحب التمثيل جدا، فشارك معي في المسرحية وكان آخر عمل قدمه".

وتحدث الفنان محمد أبو داوود، عن سبب ابتعاده عن الإخراج المسرحي، إجابة على سؤال من الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، وقال: "مسرحية "مولد سيدي المرعب" كانت آخر مسرحية قدمتها خلال عامي ١٩٩٨ و١٩٩٩، ثم قدمتها مرة أخرى في ٢٠١٠ غيرت فيها معظم الأبطال، وبين الفترتين توقفت عن الإخراج غصب عني لأني كنت أشارك في مسرحية "بودي جارد" مع الفنان عادل إمام لمدة ١٠ سنوات متواصلة، فلم تكن هناك مساحة للعمل بالإخراج، ولكن في هذه الفترة كنت استغل فترات التوقف القليلة وقدمت مسرحيتين فقط، وبعد انتهاء عرض "بودي جارد"، قررت إعادة مسرحية "مولد سيدي المرعب" وكنت قررت تصويرها للتليفزيون في شتاء ٢٠١١، ولكن للأسف حدثت في تلك الفترة ثورة ٢٥ يناير، وتغيرت جميع الظروف في البلد بكل المجالات، وحاليا بعض الجهات تحدثني على العودة للإخراج، وأفكر في الأمر إذا وجدت العمل المناسب".

وتحدث الفنان ياسر صادق مدير المهرجان، عن الفنان محمد أبو داوود، قائلا: "محمد أبو داوود لم تغره الأدوار ولا الأموال رغم أن ذلك خسره الكثير، لكنه ثابت على المبدأ، وعندما يذكر "أبو داوود" تذكر الرجولة والمواقف والجدعنة والأصل الطيب، فهو فنان ومخرج كبير وعظيم، 

وأهم ما يميزه أنه أكثر المكرمين علاقة واختلاطا بالمسرح بداية من كواليسه حتى اعتلى أفيشاته.

 

الإخراج المسرحى المسرح المصري المهرجان القومي للمسرح المصري المهرجان القومي للمسرح القومي للمسرح المصري الفنان رياض الخولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ شيكابالا ومرتضى منصور

خلّص على مراته وبنته | قرار عاجل ضد الزوج المتهم في الهرم

موضوعات متعلقة

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة "لمة الحبايب"

"مُسلم" يُطلق "للصبح معاك" عبر قناته على يوتيوب

محمود حافظ: انتهينا من تصوير فيلم أصل الحكاية

حفل عمر خيرت في العلمين الجديدة كامل العدد

رامي عياش يطرح أغنيته الجديدة لمة الحبايب

فاطمة البنوي لأول مرة في السينما المصرية مع أكرم حسني في العميل صفر

بطولة أحمد حاتم.. إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري

مهرجان العلمين .. إقبال جماهيري كبير على حفل محمد منير وحميد الشاعري

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. رياض الخولي يكشف سرا صادما عن فيلم طيور الظلام وهنيدي ينجح فى حذف النسخة المسربة من مرعي البريمو

الأسهم الأمريكية تغلق على خسائر فادحة مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء

أشرف السعد : لو السيسي مبقاش الرئيس بالانتخابات الجاية ابقوا اضربوني على قفايا

التحقيقات الفيدرالي يقتل أمريكيًا بعد إطلاقه تهديدات ضد بايدن.. تفاصيل

بايدن ينتهك حملته الرئاسية.. وترامب يكشف تجسس وزارة العدل سرًا على حسابه بتويتر

بسبب فشل الهجوم المضاد .. الرئيس الأوكراني يواجه أزمة خطيرة في أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ