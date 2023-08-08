إلهام شاهين تبدأ تصوير مسلسل ألفريدو من إخراج عصام نصار

كشف المخرج عصام نصار عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد الفريدو بطولة إلهام شاهين وندا موسى وأحمد فهمي.



وأكد عصام نصار فى تصريح خاص لصدى البلد أن تجربة مسلسل مكون من 10 حلقات من أصعب التجارب التى يمر بها أى مخرج، لكونها تحتاج إلى تركيز كبير جدا سواء من الممثلين المشاركين فى العمل مرور بالمؤلف والمخرج.



وأضاف نصار أن المسلسل لم يتم تحديد موعدا لعرضه لكنه سوف يستغرق ما يقرب من شهر تصوير ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.



عصام نصار يحتفل بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

وأحتفل المخرج عصام نصار مساء أمس الاثنين بالعرض الخاص لفيلم الجديد البطة الصفرا بطولة محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل



وحضر العرض الخاص جميع فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل ولقاء سويدان وعمرو رمزي وأحمد طلعت بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.



عصام نصار ينتهى من تصوير الفيلم



وكان المخرج عصام نصار قد انتهى من تصوير فيلمه الجديد البطة الصفرا والذي يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ و فرح الزاهد ابرام سمير و حسن أبو الروس وأحمد طلعت.

أخر ظهور لإلهام شاهين

وكان أخر ظهور لإلهام شاهين فى حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي بدار الاوبرا المصرية.

وحرصت إلهام شاهين وقتها على حضور فعاليات حفل الافتتاح الذى شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم لطفى لبيب وصلاح عبد الله ومحمد أبو داوود وأخرون.