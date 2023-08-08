عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إلهام شاهين تبدأ تصوير مسلسل ألفريدو من إخراج عصام نصار

الهام شاهين
الهام شاهين

كشف المخرج عصام نصار عن بدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد الفريدو بطولة إلهام شاهين وندا موسى وأحمد فهمي.

وأكد عصام نصار فى تصريح خاص لصدى البلد أن تجربة مسلسل مكون من 10 حلقات من أصعب التجارب التى يمر بها أى مخرج، لكونها تحتاج إلى تركيز كبير جدا سواء من الممثلين المشاركين فى العمل مرور بالمؤلف والمخرج.

وأضاف نصار أن المسلسل لم يتم تحديد موعدا لعرضه لكنه سوف يستغرق ما يقرب من شهر تصوير ليدخل بعد ذلك مرحلة المونتاج.
 

عصام نصار يحتفل بالعرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

وأحتفل المخرج عصام نصار مساء أمس الاثنين بالعرض الخاص لفيلم الجديد البطة الصفرا بطولة محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل 


وحضر العرض الخاص جميع فريق عمل الفيلم وعلى رأسهم محمد عبد الرحمن توتا وغادة عادل ولقاء سويدان وعمرو رمزي وأحمد طلعت  بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين.
 

عصام نصار ينتهى من تصوير الفيلم


 وكان المخرج عصام نصار قد انتهى  من تصوير فيلمه الجديد البطة الصفرا والذي يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن "توتا"  وغادة عادل بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ و فرح الزاهد ابرام سمير و حسن أبو الروس وأحمد طلعت.

 

أخر ظهور لإلهام شاهين

وكان أخر ظهور لإلهام شاهين فى حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي بدار الاوبرا المصرية.
وحرصت إلهام شاهين وقتها على حضور فعاليات حفل الافتتاح الذى شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم لطفى لبيب وصلاح عبد الله ومحمد أبو داوود وأخرون.

عصام نصار إلهام شاهين ندا موسى المخرج عصام نصار الفريدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غدا.. مرتضى منصور أمام المحكمة الاقتصادية.. اعرف السبب

اشتري بالكود.. أكبر شركة سجائر بمصر تعلن عن مفاجأة| اعرف سعر العلبة

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

عماله تفتح في الهدوم أكتر.. اعترافات سائق تطبيق اند درايف: جسمها بان كله

رد فعل مفاجئ من شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور عليه.. تفاصيل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. خالد فايد يعتزل مجددا وأحمد سعد بالزي الخليجي في أحدث كليب

حكيم يُحيي حفلا غنائيا في مهرجان العلمين.. 17 أغسطس

منير وأحمد سعد على رأس القائمة.. حفلات اليوم الجمعة

أخبار الفن.. عمرو دياب يعتدي على شاب ويخطف هاتفه.. ودويتو بين محمد منير وميريام فارس

طرح البرومو الرسمي لمسلسل السفاح لأحمد فهمي

استقبلوها بالورود .. أنغام تصل جدة وتستعد لإحياء حفلها الليلة

ماجدة خيرالله عن تأسيس اتحاد منتجي مصر: خطوة مهمة تساعد على النهوض بالدراما

بعد حفلات السعودية والعلمين.. رامي صبري وأحمد سعد فى الكويت

ترشيحاتنا

لا بد من عقابه| إنبي يفتح النار على نجم الزمالك

الأمم المتحدة تستأنف توزيع المساعدات الغذائية في إثيوبيا

محمد شبانة: استبعاد نجمي الأهلي من استفتاءات رابطة الأندية تهريج

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

من الإعدادية للجامعة.. ميدو يهاجم صاحب فكرة نظام الصعود الجديد للدوري الممتاز

وظائف خالية.. بتسوانا تبحث عن صيادلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تروي لحظات رعب أثناء تنظيف فناء منزلها.. لن تتوقع ماذا وجدت

طريقة عمل كيكة الشوكولاته بالفارميسال

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

شبه التين الشوكي وبـ800 جنيه.. فاكهة تثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

انتشار مرض الدرن في مصر.. الحكومة توضح الحقيقة

خلص على مراته وبنته | تفاصيل جديدة في حادث الهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ