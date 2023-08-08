مسلسل لا ينتهي.. انهيار أجزاء من عقار خالٍ من السكان بحي الجمرك

انهارت أجزاء من عقار خال من السكان بحي الجمرك وسط محافظة الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات أو ضحايا بين المارة أو المواطنين.

وبدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارًا من حي الجمرك، حول سقوط أجزاء من عقار بشارع محمود مصطفى عسل، دون إصابات.

وقالت المهندسة نهى خليفة، في تصريحات لصدى البلد، إن الحي شهد انهيار أجزاء من العقار رقم 34، بشارع محمود مصطفي عسل، مطون من أرضي محلات و3 أدوار علوية وصادر له قرار هدم كلي رقم 11 لسنة 2022.

وأشارت إلى سقوط سقف حجرة بالدور الثالث والثاني والأول، دون إصابات بين المواطنين.