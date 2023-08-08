رفع الرايات الحمراء بجميع شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاعين الغربي والشرقي باستثناء الشواطئ التي اكتمل فيها حاجز الأمواج شرق المحافظة، بسبب ارتفاع الأمواج.

وحققت شواطئ القطاع الشرقي نسب اشغال وصلت 60%، بينما لم يزد الاقبال في القطاع الغربي عن 40%، ورفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الرايات الحمراء لعدم استقرار حالة الأمواج، بينما رفعت شواطئ القطاع الشرقي الرايات الحمراء والخضراء في الشواطئ التي اكتمل فيها حاجز الأمواج.

وحذرت الإدارة من النزول إلى مياه البحر مع الانصياع لتعليمات رجال الإنقاذ بشكل كامل.

وطالبت الإدارة رواد الشواطئ بالحفاظ على نظافة الشاطئ وعدم إلقاء المخلفات على الرمال وضرورة إلقاؤها فى المكان المخصص.

وتنقسم رايات البحر إلى ثلاثة ألوان تعبر كل منها عن حالة البحر، الراية الخضراء وتعنى أن الشواطئ أمنة، والصفراء تفيد أن حالة البحر غير مستقرة، والحمراء تفيد بأن هناك خطورة بالنزول إلى المياه.