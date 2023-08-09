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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل سقط داخل مكبس مصنع كراتين في أكتوبر

صدى البلد

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه داخل مكبس كراتين بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إخطارا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط عامل داخل مكبس مخصص لكبس الكراتين، على الفور انتقل المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثاني والقوة المرافقة له لمكان البلاغ.

 

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوف 50 سنة عامل، وبسؤال الشهود عمال بالمصنع أفادوا أنهم أثناء تواجدهم بالمصنع وأثناء قيام المتوفى إلى رحمة الله بوضع الكراتين داخل المكبس انزلقت قدماه وسقط داخل المكبس جثة هامدة في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

مكبس مصنع كراتين أكتوبر مصنع كراتين مباحث أكتوبر النجدة

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