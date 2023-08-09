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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن الرداد يرسم تاتو باسم والدته على جسده

حسن الرداد
حسن الرداد

شارك الفنان حسن الرداد صورة له من إجازته الصيفية وكان اللافت للنظر وضعه تاتو باسم والدته فادية على جسده. 

وشاركت الفنانة ايمي سمير غانم، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت إيمي بصحبة زوجها الفنان حسن الرداد، بأجواء رومانسية، من عطلتهم الصيفية.

إيمي سمير غانم توجه رسالة إلى حسن الرداد عن فيلمه الجديد بلوموندو

محاطا بالحسناوات.. حسن الرداد ينشر بوستر فيلمه الجديد بلوموندو

في سياق اخر، كشفت الجهة المنتجة لفيلم "بلوموندو" عن البوستر التشويقي الاول  للفيلم، الذي يجسد بطولته النجم حسن الرداد، حيث يظهر الرداد على الافيش مرتدياً قناع يخفي وجهه من خلاله، ومحاطاً بمجموعة من الحسناوات.

الفيلم  اخراج ياسر سامي  ، تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، إنتاج سامر المحضر، ويضم نخبة من نجوم الكوميديا.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

إجازته الصيفية اجواء رومانسية التواصل الاجتماعي انستجرام البوستر التشويقي التواصل الاجتماع

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