الهلال السعودي يتأهل لنهائي البطولة العربية ويواجه النصر

تأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي البطولة العربية، بعد فوزه على الشباب، بنتيجة 3-1، في إطار نصف نهائي البطولة.



جاء ثلاثية الهلال عن طريق كلا من محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان في الدقائق 9، 45+3، 90+5.



بينما جاء هدف الشباب الوحيد في الدقيقة 56 عن طريق جوستافو كويلار.



وتعرض عبد الله المعيوف، حارس الهلال للطرد في الشوط الأول، في الدقيقة 25.



وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

خط الوسط: كنو - روبن نيفيز - ميشائيل ديلجادو.

خط الهجوم: سافيتش – مالكوم - سالم الدوسري.



بينما جاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور- حسان تمبكتي- حسين الصبياني - حسين مسعود.

خط الوسط: جوستافو كويلار- رياض شراحيلي- سعيد اليامي.

خط الهجوم: إيفر بانيجا- عبد الله الجوعي- هتان باهبري.



وسيواجه فريق الهلال نظيره النصر، يوم السبت المقبل، في نهائي البطولة العربية.