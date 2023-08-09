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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السعودي يتأهل لنهائي البطولة العربية ويواجه النصر

صدى البلد

تأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي البطولة العربية، بعد فوزه على الشباب، بنتيجة 3-1، في إطار نصف نهائي البطولة.


جاء ثلاثية الهلال عن طريق كلا من محمد كنو ومالكوم وعبد الله الحمدان في الدقائق 9، 45+3، 90+5.


بينما جاء هدف الشباب الوحيد في الدقيقة 56 عن طريق جوستافو كويلار.


وتعرض عبد الله المعيوف، حارس الهلال للطرد في الشوط الأول، في الدقيقة 25.


وجاء تشكيل الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.
خط الوسط: كنو - روبن نيفيز - ميشائيل ديلجادو.
خط الهجوم: سافيتش – مالكوم - سالم الدوسري.


بينما جاء تشكيل الشباب كالتالي:
حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.
خط الدفاع: فواز الصقور- حسان تمبكتي- حسين الصبياني - حسين مسعود.
خط الوسط: جوستافو كويلار- رياض شراحيلي- سعيد اليامي.
خط الهجوم: إيفر بانيجا- عبد الله الجوعي- هتان باهبري.


وسيواجه فريق الهلال نظيره النصر، يوم السبت المقبل، في نهائي البطولة العربية.

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