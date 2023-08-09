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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فشل الهجوم المضاد .. الرئيس الأوكراني يواجه أزمة خطيرة في أمريكا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أظهر استطلاع أجرته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن  55٪ من المشاركين لا يدعمون التمويل الإضافي لبرنامج الدعم العسكري لأوكرانيا.

وأوضحت  “سي إن إن”، أن 51 ٪ من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن السلطات الأمريكية قد فعلت ما يكفي بالفعل، ويعتقد 48 ٪ أن واشنطن يجب أن تبذل المزيد من الجهود لمساعدة أوكرانيا.

ولفتت إلي أن هجوم الجيش الأوكراني المضاد المتعثر قد يصبح مشكلة سياسية كبيرة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة.

وأضافت أن البيت الأبيض، قلل من شأن الادعاءات بأن محاولة الجيش الأوكراني للتقدم تفقد زخمها.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إنه يجب على الولايات المتحدة عدم تمويل أوكرانيا إلا بعد انتهاء واشنطن نفسها من تمويل جيشها.

وكتبت تايلور جرين، عبر “تويتر”، "لم ننته حتى من تمويل جيشنا، وإدارة بايدن تقوم بعملية احتيال محاسبية لإرسال المزيد من الأموال إلى كييف!”، مشيرة إلي أنه “يجب تخصيص الأموال فقط لمساعدة الأمريكيين”.

وأضافت عضوة الكونجرس الأمريكي، أنها “لن تصوت لصالح حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا لأنها سخيفة".

وأمس، ذكرت صحيفة “بانش بول نيوز” الأمريكية، نقلا عن خمسة مصادر لم تسمها، أن إدارة الرئيس جو بايدن، قد تطلب من الكونجرس أكثر من 10 مليارات دولار من التمويل التكميلي لأوكرانيا والإغاثة المحلية من الكوارث في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن المبلغ والتاريخ الذي سيتم فيه تقديم الطلب إلى الكونجرس لا يزالان قيد المناقشة.

وأضافت أنه “سوف يكون الطلب بمثابة اختبار حاسم لدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، حيث يعبر الجمهوريون على نحو متزايد عن عدائهم للتمويل الإضافي”.

الولايات المتحدة أوكرانيا أمريكا زيلينسكي الجيش الأوكراني

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