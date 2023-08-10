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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة العام من سامسونج .. موبايل بأرخص سعر ممكن تتخيله.. تفاصيل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A05

تجهز شركة سامسونج الكورية الجنوبية لمفاجأة كبيرة لمستخدميها وعشاقها حيث ستطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة واحد من أرخص هواتفها الذكية على الإطلاق خلال العام الحالي، حيث سيتناسب الهاتف مع محدودي الدخل والشباب، وذلك حسبما كشفت تقارير. 

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة سامسونج ربما تخطط لإطلاق Galaxy A05 الخليفة لهاتف Galaxy A04 الأرخص، وذلك خلال هذا الشهر في أسواق مختلفة، حيث ظهر الهاتف على منصة Geekbench ، مما يشير إلى أن الشركة ربما تختبر أداء الجهاز داخليًا قبل الإعلان الرسمي عنه. 

 

وتكشف التقارير أن هاتف سامسونج Galaxy A05 سيحصل على معالج جيد يقدم أداء سلسا من نوع Helio G85 ، حيث سيتميز عن سابقه Galaxy A04 الذي جاء بمعالج متواضع من نوع Helio P35، كما سيوفر الهاتف اتصال Bluetooth 5.3 . 

   

ومن المتوقع أن يحصل هاتف سامسونج Galaxy A05 على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 64 جيجا بايت، مع نظام التشغيل  Android 13، وهذا يعني أن الجهاز يشير إلى أنه سيكون قادرًا على تشغيل الإصدار الكامل من Android 13 مع واجهة المستخدم للسوفت وير One UI 5 بدلاً من إصدار Go ، كما حدث مع Galaxy A04. 

 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy A05 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير في الساعة، وسيأتي بشاشة مقاومة للمياه والغبارمع جودة عرض +HD، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، ونظام كاميرا مزدوجة في الخلف، الكاميرا الرئيسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى دعم اتصال Wi-Fi مزدوج النطاق.

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A04 الحالي في السوق المصرية من سعر يبدأ من حوالي 3 آلاف و 700 جنيه مصري، مما يعني أن هاتف سامسونج القادم Galaxy A05 سيصدر في حدود فئة 4 آلاف جنيه. 

    

 

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