أخبار التكنولوجيا| 50 % من الإجابات غلط!.. دراسة تكشف مفاجأة صادمة عن ChatGPT.. وتحذيرات عاجلة من تحديث WhatsApp واتساب الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تجهز شركة سامسونج الكورية الجنوبية لمفاجأة كبيرة لمستخدميها وعشاقها حيث ستطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة واحد من أرخص هواتفها الذكية على الإطلاق خلال العام الحالي، حيث سيتناسب الهاتف مع محدودي الدخل والشباب، وذلك حسبما كشفت تقارير.



حذر خبراء في مجال التكنولوجيا من التحديث الجديد في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، وذلك نظرا لأنه قد يسبب انتهاكات كبيرة لخصوصية المستخدمين، حيث يتيح التحديث الجديد للأصدقاء على واتساب رؤية كل شيء على شاشة المستخدم.



أطلقت خدمة البث التليفزيوني، نتفليكس Netflix تطبيق Netflix Game Controller على هواتف آيفون وأجهزة آيباد، وذلك للسماح للمستخدمين بلعب ألعاب نتفليكس على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.



في أواخر العام الماضي، أحدث الإعلان عن أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT المطورة من شركة OpenAI ثورة تكنولوجية اعتبرها البعض تأخيرا لعصر آخر جديد بعد عصر الكمبيوتر، ومع إصدار ChatGPT للمستخدمين فوجئ الكثيرون منهم بأن هناك شئ ما خطأ، وأن الإجابات التي تقدمها الأداة لا توفر دقة كاملة، ولكن البحث العلمي قال كلمته الأخيرة بشأن دقة الإصدار الحالي من ChatGPT.



كشفت تسريبات عددا من المفاجآت الجديدة التي سيحصل عليها هاتف سامسونج القادم، Galaxy S24 Ultra، والذي يحتمل أن يكون أفضل هاتف أندرويد في العالم، والمنافس القوي لهاتف iPhone 15 Pro Max.



كشفت شركة وان بلس الصينية عن هاتفها القادم من الفئة الرائدة على موقع Weibo الصيني، حيث تستعد الشركة لإطلاق OnePlus Ace 2 Pro ضمن حدث كبير في الصين في 16 أغسطس القادم، كما يتوقع أن ينافس الهاتف ضمن أفضل هواتف أندرويد في الربع الثالث للعام الحالي.