عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذيرات عاجلة من تحديث WhatsApp واتساب الجديد .. ما القصة ؟

تحذيرات عاجلة من
تحذيرات عاجلة من تحديث WhatsApp واتساب الجديد

حذر خبراء في مجال التكنولوجيا من التحديث الجديد في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، وذلك نظرا لأنه قد يسبب انتهاكات كبيرة لخصوصية المستخدمين، حيث يتيح التحديث الجديد للأصدقاء على واتساب رؤية كل شيء على شاشة المستخدم.

 

وبحسب صحيفة “ذا ميرور” البريطانية فإن واتساب WhatsApp يطرح تحديثًا رئيسيًا جديدا يتيح للمستخدمين مشاركة ما هو موجود على شاشتهم، حيث سيكون التحديث متاحًا خلال الأيام المقبلة على هواتف آيفون و أندرويد.

 

وأصدر الخبراء تحذير لمستخدمي واتساب بشأن التحديث الجديد الذي سيمكن أصدقاء التطبيق من الاطلاع على رؤية كل شيء على شاشة الهواتف الذكية أو أجهزة اللاب توب، حيث يهدف التحديث إلى "مشاركة الشاشة" مما يمكن المستخدمين بإظهار مقتطفات الأصدقاء من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يعملون عليها أو كيفية الوصول إلى الميزات الموجودة على الجهاز.

 

وسيكون تحديث واتساب الجديد "مشاركة الشاشة" مشابها لميزات مشاركة الشاشة الخاصة بتطبيقي مكالمات الفيديو Zoom و Google Meet، حيث أنه بمجرد توفر التحديث الجديد ، سيرى المستخدمون رمز "مشاركة" في التطبيق، وسيعطي هذا الأشخاص خيار مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بالكامل.

 

وقال تطبيق واتساب : "سواء كنت تشارك المستندات للعمل ، أو تتصفح الصور مع العائلة ، أو تخطط لقضاء إجازة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء ، أو مجرد مساعدة الأجداد بالدعم الفني - تتيح لك مشاركة الشاشة مشاركة عرض مباشر لشاشتك أثناء المكالمة ".

 

وتأتي الميزة الجديدة بعد أن طرح واتساب أيضًا ميزة رسائل الفيديو الفورية الجديدة، والتي تتيح ذلك للأشخاص تسجيل مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية والتي يمكن مشاركتها بعد ذلك مباشرة من التطبيق.

WhatsAp التحديث الجديد تحديث WhatsApp تحديث واتساب تحذير لمستخدمي واتساب تحذيرات عاجلة تطبيق واتسآب تحديث واتساب الجديد دردشة واتساب خصوصية المستخدمين خصوصية واتسآب WhatsApp

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

ترشيحاتنا

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

النقل: تفعيل الضبطية القانونية ضد من يلقي مخلفات الهدم على الطريق الدائري

تنسيق المرحلة الأولى 2023 ..مؤشرات كليات الحاسبات والمعلومات

كيف نحصن أنفسنا من شياطين الجن.. وأفضل ما يقال للوقاية من السحر

النيابة العامة تكشف تفاصيل جريمة قتل أب لعائلته في الهرم

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ .. اعرف القصة كاملة

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ