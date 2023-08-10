تحذيرات عاجلة من تحديث WhatsApp واتساب الجديد .. ما القصة ؟

حذر خبراء في مجال التكنولوجيا من التحديث الجديد في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp، وذلك نظرا لأنه قد يسبب انتهاكات كبيرة لخصوصية المستخدمين، حيث يتيح التحديث الجديد للأصدقاء على واتساب رؤية كل شيء على شاشة المستخدم.

وبحسب صحيفة “ذا ميرور” البريطانية فإن واتساب WhatsApp يطرح تحديثًا رئيسيًا جديدا يتيح للمستخدمين مشاركة ما هو موجود على شاشتهم، حيث سيكون التحديث متاحًا خلال الأيام المقبلة على هواتف آيفون و أندرويد.

وأصدر الخبراء تحذير لمستخدمي واتساب بشأن التحديث الجديد الذي سيمكن أصدقاء التطبيق من الاطلاع على رؤية كل شيء على شاشة الهواتف الذكية أو أجهزة اللاب توب، حيث يهدف التحديث إلى "مشاركة الشاشة" مما يمكن المستخدمين بإظهار مقتطفات الأصدقاء من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يعملون عليها أو كيفية الوصول إلى الميزات الموجودة على الجهاز.

وسيكون تحديث واتساب الجديد "مشاركة الشاشة" مشابها لميزات مشاركة الشاشة الخاصة بتطبيقي مكالمات الفيديو Zoom و Google Meet، حيث أنه بمجرد توفر التحديث الجديد ، سيرى المستخدمون رمز "مشاركة" في التطبيق، وسيعطي هذا الأشخاص خيار مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بالكامل.

وقال تطبيق واتساب : "سواء كنت تشارك المستندات للعمل ، أو تتصفح الصور مع العائلة ، أو تخطط لقضاء إجازة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء ، أو مجرد مساعدة الأجداد بالدعم الفني - تتيح لك مشاركة الشاشة مشاركة عرض مباشر لشاشتك أثناء المكالمة ".

وتأتي الميزة الجديدة بعد أن طرح واتساب أيضًا ميزة رسائل الفيديو الفورية الجديدة، والتي تتيح ذلك للأشخاص تسجيل مقاطع فيديو مدتها 60 ثانية والتي يمكن مشاركتها بعد ذلك مباشرة من التطبيق.