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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انقطاع موجات الراديو| الشمس تطلق توهجا قويا تجاه الأرض.. وتحذيرات من هذا الأمر

عاصفة شمسية
عاصفة شمسية

تشهد الأرض في الفترة الحالية أيامًا مليئة بالحيوية للشمس، حيث تتعرض لتأثيرات نوبات الغضب التي تنطلق من الفضاء، بدأت الأزمة منذ السابع من أغسطس إذ أطلقت الشمس توهجًا قويًا من الفئة X، مما أدى إلى انقطاع التيار اللاسلكي في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

 

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تنبأت توقعات الطقس الفضائي أيضًا بأن القذف الكتلي الإكليلي المعروف بـ (CME)، والذي اندلع قبل عدة أيام في الخامس من أغسطس، سيتجاوز غلافنا الجوي بضربة سريعة. 

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وعلى الرغم من أنه قد لا يزال يولد عاصفة شمسية متأخرة، إلا أن المتنبئين يشكون الآن في أنها قد فاتت موعدها تمامًا.

 

عاصفة شمسية تضرب الأرض

من المتوقع أن نشهد زيادة في هذا النوع من النشاط الشمسي خلال الأشهر المقبلة، حيث تتجه الشمس نحو ذروة دورتها النشطة التي تستغرق 11 عامًا، والتي من المتوقع أن تحدث في يوليو 2025.

 

تستمر الشمس في إطلاق ثورات يومية لأكثر من 18 شهرًا حتى الآن، ويبدو أنها تزداد قوة. شهد شهرا يونيو ويوليو توهجات من الفئة X، وهي أقوى تصنيف للتوهجات الشمسية.

وبالإضافة إلى ذلك، في يوليو، سجلنا توهجًا من الفئة M، وهو ثاني أقوى تصنيف للتوهجات، تقريبًا كل يوم.

لا نزال في منتصف شهر أغسطس، ولكن بالفعل شهدنا توهجتين من الفئة X، بالإضافة إلى عدة توهجات من الفئة M كل يوم. وفي الخامس من أغسطس، شهدنا توهجًا X1.63، بالإضافة إلى توهجتين من الفئة M و9 توهجات أخرى من الفئة C ذات قوة أقل.

وتم إطلاق التوهج X1.5 من منطقة بقعة شمسية على حافة القرص الشمسي مباشرة في 7 أغسطس، مما تسبب في انقطاع الراديو على نطاق واسع في قارة أمريكا الشمالية والمحيط الهادئ. 

ويشير التقرير أيضًا إلى وجود توهج آخر في 5 أغسطس، ولم يتم الإبلاغ عن أي انقطاع للراديو حتى الآن بسبب هذا التوهج. 

هذه الأحداث تعكس زيادة النشاط الشمسي الحالي وتأثيره على الأرض. يتوقع أن يستمر هذا النشاط خلال الأشهر القادمة، حيث تقترب الشمس من ذروة دورتها النشطة التي تستمر لحوالي 11 عامًا.

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