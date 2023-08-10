أخبار الفن…موعد عزاء الراحلة منحة زيتون..حفلات جديدة لـ حمزة نمرة احتفالا بألبوم "رايق"

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض أبرزها فى السطور التالية..

موعد عزاء الراحلة منحة زيتون

تقيم أسرة الفنانة الراحلة منحة زيتون عزائها يوم السبت المقبل في مسجد الخلفاء الراشدين بشارع البحر الأعظم.





زواج اللبناني صالح عبد النبي.. صور جديدة من شهر العسل

احتفل الفنان اللبناني صالح عبد النبي، بزواجه على فتاة من خارج الوسط الفني.

حفلات جديدة لـ حمزة نمرة احتفالا بألبوم "رايق"

ينطلق الفنان حمزة نمرة في جولة حفلات غنائية عالمية احتفالا بإطلاق ألبومه الجديد "رايق".

محمد رياض: حرصنا في القومي للمسرح أن يكون المدربين على أعلى مستوى

منح رئيس مهرجان المسرح المصري الفنان محمد رياض، ومديره الفنان ياسر صادق شهادات مشاركة وتميز واجتياز للورشة لكل المشاركين في الورش من الشباب بحضور المدربين المشرفين عليها

قرار هام وتحذير من مصطفى كامل للفرق الموسيقية

اصدر المطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين تحذير للفرق الموسيقية.