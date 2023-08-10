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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تسلم أمريكا أول تقرير عن استخدامها للذخائر العنقودية

أرشيفية
أرشيفية

صرح مسؤول في الإدارة الأوكرانية بأن كييف سلمت لوزارة الدفاع الأمريكية التقرير الأول عن استخدامها للذخائر العنقودية الممنوحة لها من قبل واشنطن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول في كييف أن التقرير يحتوي على معلومات حول عدد القذائف العنقودية المستخدمة وبيانات عن الأهداف التي تم ضربها، فيما لم يذكر المصدر أرقاما محددة واردة في الوثيقة، بحسب الوسيلة الإعلامية.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة "سي إن إن"، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بسبب نقص القذائف التقليدية.

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وفي 13 يوليو، قال رئيس قسم العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، دوجلاس سيمز، إن كييف تلقت بالفعل هذه الذخائر من واشنطن، فيما طالبت الولايات المتحدة أوكرانيا في الوقت نفسه بتقديم تقارير للتأكد من أن تقليل المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون عند استخدامها، حيث يجب على أوكرانيا على وجه الخصوص، الإبلاغ عن عدم استخدامها في المدن والمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

لكن قوات كييف استخدمت القنابل العنقودية منذ استلامها أكثر من مرة في مناطق متفرقة من دونباس، حيث كانت معظم عمليات الاستهداف الأوكرانية موجهة صوب المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، فيما تسبب اعتداء من قوات كييف باستخدام هذا النوع من الذخائر في حرق مبنى جامعة الاقتصاد في دونيتسك.

وأعلن حاكم مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، أيضا، أن القوات الأوكرانية كثفت قصفها على البلدات التي تسيطر عليها روسيا في المقاطعة باستخدام القذائف الغربية والذخائر العنقودية على وجه الخصوص.

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