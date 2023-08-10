صدق أو لا تصدق | فيات هاتشباك بـ 24 ألف جنيه

يتوافر بداخل السوق المصرية للسيارات أنواع مختلفة من طرازات السيارات المستعملة التي يبحث عنها جميع فئات المجتمع المصري ، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، ودائمًا ما يبحث الشباب عن سيارات ذات تصميم مميز وأنيق خصوصا أن كانت السيارة تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك الصغيرة .

فيات 127 الهاتشباك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة فيات 127 موديل 1983 ، وتنتمي 127 الي فئة السيارات الهاتشباك :

فيات 127 الهاتشباك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري

- سعة محرك 127 الهاتشباك

تعرض سيارة فيات 127 الهاتشباك للبيع باللون الأحمر، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 .

- مواصفات فيات 127

فيات 127 الهاتشباك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري

زودت سيارة فيات 127 الهاتشباك بالعديد من المواصفات منها ، إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسها شعار شركة فيات، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية يدوية باللون الأسود، ومقابض أبواب من النيكل كروم .

فيات 127 الهاتشباك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري

بالإضافة الي أن سيارة 127 الهاتشباك تمتلك أيضا راديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، ومقابض أبواب داخلية للتحكم في فتح وغلق الابواب بسهولة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وزجاج يدوي، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة .

- سعر فيات 127 الهاتشباك

تباع سيارة فيات 127 الهاتشباك موديل 1983 داخل سوق السيارات المصري بسعر يصل الي 24 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة ، وشكلها الخارجي .