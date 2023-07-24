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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها زيت المحرك والفرامل.. تكلفة صيانة فيات تيبو بمصر | تفاصيل

تكلفة صيانة فيات
تكلفة صيانة فيات تيبو بمصر خلال عام 2023

الصيانة الدورية بالنسبة إلى أصحاب السيارات في مواعيدها المقررة ، تعتبر بمثابة إعادة الروح مرة أخرى للسيارة، ويتم عمل الصيانة الدورية من اجل أن تعمل السيارة بصورة جيدة وبدون أعطال لفترة زمنية كبيرة .

تكلفة صيانة فيات تيبو بمصر خلال عام 2023

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تكلفة صيانة فيات تيبو بمصر خلال عام 2023

ودائما ما ينتظر ملاك السيارات في مصر عن إعلان وكلاء سياراتهم ن لمواعيد الصيانة الدورية ونسبة التخفيضات التي يتم وضعها من قبل الوكلاء والموزعين .

-  تكلفة صيانة فيات تيبو بمصر :

تكلفة صيانة فيات تيبو بمصر خلال عام 2023

تم الإعلان من قبل وكيل فيات تيبو في مصر عن عمل صيانة لسيارات فيات تيبو بعد قطع مسافة 40 ألف/كم، وتشمل الصيانة أيضا تغير زيت المحرك، وتفير زيت الفرامل، وتغير فلتر الزيت والهواء والتكييف والبنزين ، بالإضافة إلى تغيير زيت المحرك وطرمبة البنزين، ويتم عمل صيانة شاملة علي جميع أجزاء السيارة .

تكلفة صيانة فيات تيبو بمصر خلال عام 2023

والجدير بالذكر أن تكلفة صيانة سيارات فيات تيبو بعد قطع 40 ألف/كم تصل الي 8 ألاف جنيه شاملة الضرائب.

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