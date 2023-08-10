خبير عقارى : إطلاق منتج جديد لتسهيل شراء الوحدات السكنية للحد من زيادة الأسعار قريبا

أعلن المهندس عبد الله سلام الخبير العقارى عن اطلاق منتج جديد يتيح للعملاء سهولة في نظم سداد وشراء الوحدات السكنية دون التقيد بشبكات أو مدد زمنية محددة ، لافتا الى ان منصة “ طوبة ” تم اطلقها لتقديم حلول وابتكارات للسوق العقاري.

وأضاف سلام فى تصريحات على هامش المؤتمر الصحفى ان منصة طوبة مفهوم مبتكر لشراء العقار وامتلاكه والاستثمار فيه بدون شيكات وبنظم دفع مرنة، وهى عبارة عن ابلكيشن موبايل ، يمكن لعملاء الشركة تحميله علي جوجل بلاي أو ، ابل ستور ، تهدف إلي تقديم منتجات رقمية هدفها تغيير مفهوم الشراء وامتلاك العقار ، وتطوير منتجات البناء .

وقال عبد الله سلام ان السوق العقارى لابد ان يخرج الى حلول غير تقليدية ، لعرض طرق جديدة لاقتناء العقار وتهدف لحل مشكلات الاقساط، حيث تتيح للعميل سداد اي قيمة من الأموال واقتناء الوحدة بدون الالتزام بجدول زمني، بشرط سداد قيمة محددة بنهاية العام، وبحيث يبدأ التعاقد بسداد قيمة 15%من ثمن الوحدة كمقدمة.

واضاف أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه في واحدة من مراحل احدى المشاريع العقارية فى شرق القاهرة لاتاته بعد ذلك لشركات المطوريين العقاريين في السوق المصري

وتجدر الاشارة الى انه تعد "طوبة" أحدث ابتكارات Madinet Masr Innovation Labs، وهي منصة تسمح للعميل شراء و حدة سكنية بطريقة الدفع التي تناسبه و ذلك بتقسيم العقار لوحدة قياس مبسطة هى الطوبة بذلك، و يوفر نظم سداد بتسهيلات مختلفة وبدون شيكات بنكية، حيث يمكن للعميل شراء عقار بنظام طوبة ، دون التقييد بموعد محدد شهري او ربع سنوي لسداد باقي قيمة العقار، ويتيح مرونة في السداد حسب حاجة العميل لفترة تصل إلى ١٠ سنوات