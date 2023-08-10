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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أغسطس

الذهب
الذهب

قدمت الإعلامية فرح سعيد، تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس 10-8-2023.

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2469 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2153 جنيها.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1851 جنيها للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17260 جنيه.
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