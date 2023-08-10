نصائح لمرضى النقرس تساعد في تخفيف الأعراض

يتشكي الكثير من الأشخاص من مشكلة النقرس ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، فإذا كنت من ضمن هؤلاء إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد مرضى النقرس في تخفيف الأعراض والتحكم في الحالة كشف عنها الدكتور أشرف إسماعيل استشارى جراحات العمود الفقري .

نصائح لمرضى النقرس

تناول نظام غذائي صحي: يجب تجنب الأطعمة الغنية بالبيورينات، مثل اللحوم الحمراء، وأحشاء الحيوانات، والأسماك الدهنية، والبقوليات. يفضل تناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب الكاملة، والألبان قليلة الدسم.

شرب الكثير من الماء: يساعد شرب كميات كافية من الماء في تطهير الجسم من حمض اليوريك ومساعدة في تخفيف النقرس.

الحفاظ على وزن صحي: الحفاظ على وزن صحي يقلل من خطر الإصابة بنوبات النقرس المتكررة. ينصح بممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي مناسب للحفاظ على الوزن المثالي.

تجنب الكحول: يجب تجنب تناول الكحول بشكل كامل، حيث يؤدي تناول الكحول إلى زيادة إفراز حمض اليوريك وزيادة خطر نوبات النقرس.

استشارة الطبيب: ينصح بمراجعة الطبيب المختص بانتظام لمتابعة الحالة وتعديل العلاج إذا لزم الأمر.

تناول الأدوية الموصوفة: يمكن أن يصف الطبيب أدوية مضادة للالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أو أدوية لتخفيض مستوى حمض اليوريك في الدم لتخفيف الأعراض والوقاية من نوبات النقرس المتكررة.

الراحة وتطبيق الثلج: ينصح بالراحة ورفع المفصل المصاب ووضع الثلج على المنطقة الملتهبة لتخفيف الألم والالتهاب.

يجب على مرضى النقرس استشارة الطبيب المختص للحصول على توجيهات دقيقة وعلاج مناسب وفقًا لحالتهم الصحية الفردية.