علاج النقرس بطرق بسيطة .. وهذه أعراضه

النقرس أحد أشكال التهاب المفاصل، ترتفع فيه نسبة حمض اليوريك (حمض البول) في الدم، ما يسبب آلامًا شديدة في المفصل ،وقد يصاحب هذا الالتهاب تورم، واحمرار، وارتفاع في درجة حرارة الجسم ،ويتطور المرض غالبا في الرجال البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 عامًا، وعند النساء بعد سن الخامسة والخمسين، والنقرس مرض شائع في الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا ، وهو نادر الحدوث عند الأطفال.

نرصد في هذا التقرير علاج مرض النقرس بالحجامة وعلاج مرض النقرس واعراضه وفقاً لموقع"Health digest"

علاج مرض النقرس :

يهدف علاج نوبات النقرس إلى تقليل حدة الألم والالتهابات، وتقليل حدوث المضاعفات بسرعة وأمان، وعادة ما يكون هذا العلاج قصير الأجل، ويقتصر على مدة الالم، ويعتمد تحديد الأدوية التي يجب استخدامها على عدة عوامل، منها خطر النزيف، وصحة الكلى، والتاريخ المرضي للإصابة بقرحة في المعدة، أو في الأمعاء الدقيقة.

تعد الأدوية المضادة للالتهابات مثل: الإيبوبروفين، والإندوميثاسين، أفضل علاج لنوبات النقرس ،وتكون هذه الأدوية أكثر فاعلية عندما يبدأ استخدامها في وقت مبكر من حدوث النوبة.

وتعمل هذه الأدوية على الحد من التورم في المفصل ،وعند وجود تاريخ مرضي للإصابة بالنقرس، فيمكن أن يصف الطبيب دواء في حالة حدوث الالم، والعلاج المبكر مهم في تقليل الفترة التي يستغرقها الألم، وتقليل شدة المرض ومدته.

العلاج الوقائي:

يهدف إلى منع، أو الحد من حدوث نوبات النقرس ،ويوصف العلاج عادة من خلال الطبيب المختص، ويؤخذ يوميًّا بجرعات قليلة؛ لتجنب الآثار الجانبية المعدية المعوية.

علاج مرض النقرس واعراضه

علاج مرض النقرس:



استخدام الأدوية لتخفيف شدَّة الألم والورم النَّاجمين عن الالتهاب الراحة، وتثبيت حركة المَفصِل المؤلم باستخدام جبيرة، وتطبيق الثلج

تغييرات في النظام الغذائي وإنقاص الوزن لخفض مستويات حمض اليُوريك والمساعدة لتفادي حدوث المزيد من النوبات

استعمال الأدوية التي تمنع حدوث النوبات من خلال الوقاية من حدوث الالتهاب الناجم عن البلورات

الأدوية التي تُخفِّض مستويات حمض اليوريك وتحلّ البلورات (الطريقة الأكثر فعَّالية لعلاج النقرس والتخلص من الألم، ولكنها تستغرق وقتًا لحلّ جميع الترسبات الناتجة عن مرض النقرس.

أعراض مرض النقرس:

تظهر أعراض النقرس على شكل نوبات حادة، وتكون عادةً خلال فترة الليل، وقد تشمل ما يأتي:



ألم شديد في المفصل المصاب يليه إحساس بالسخونة، الورم، لون أحمر، التحسس، ألم في الظهر،ألم شديد في المفصل

عدم القدرة على تحريك المفصل بسلاسة.

الألم في مفصل الركبة واحمرار وتورم ما حول المفصل، التهاب واحمرار وانتفاخ المفصل ،وعادة ما تزول شدة الالم مع أو بدون استخدام دواء، إلا أنه يظل يتسبب ببعض الانزعاج ،وفي بعض الحالات النادرة، قد تستمر شدة الألم لعدة أسابيع، ومع تفاقم النقرس، فقد لا تتمكن من القيام بتحريك مفاصلك بشكل طبيعي.



ألم حاد في المفاصل

يظهر تأثير النقرس بشكل كبير على المفصل الكبير في إبهام كف القدم، لكنه قد يؤثر أيضًا على مفاصل الجسم الأخرى، مثل تلك التي توجد في كف القدم، والكاحلين، والركبتين، واليدين والحوض، وتستمر نوبة الألم الحادة ما بين خمسة إلى عشرة أيام، وقد تعود للظهور مرة أخرى في حال عدم علاج الحالة.

-التهاب واحمرار

إذ ينتفخ المفصل المصاب أو مجموعة المفاصل، بحيث يصبح أحمر اللون وشديد الحساسية لأية جسم قد يتعرض له.

علاج مرض النقرس نهائياً:

كشفت دراسة أجريت أن إضافة عصير من الليمون الطازج إلى لترين من الماء كل يوم يقلل من حمض اليوريك لدى الأشخاص المصابين بالنقرس.

ووجد الباحثون إلى أن ماء الليمون يساعد على معادلة حمض البوليك في الجسم، وبالتالي يساعد على تقليل مستوياته.



يعد شرب المزيد من الماء إحدى طرق تقليل التورم، إذ يمكن أن تؤدي زيادة استهلاك السوائل إلى إفراز الكلى للسوائل الزائدة، والتي يمكن أن تقلل التورم لدى الشخص المصاب بالنقرس.

والماء هو الأفضل، لكن السوائل الصافية الأخرى، مثل المرق وشاي الأعشاب هي أيضاً خيارات جيدة، ويجب تجنّب المشروبات الغازية، التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات.

ومع ذلك، يجب على أي شخص يعاني من قصور القلب الاحتقاني أو مرض الكلى التحدث إلى الطبيب قبل زيادة تناول السوائل ،والتي يمكن أن تقلل التورم لدى الشخص المصاب بالنقرس

أفضل و أسرع علاج للنقرس باتباع بعض الخطوات التالية:

- تناول مسكنات الآلام المتاحة دون وصفة طبية



في حين أنَّ الأدوية المضادّة للالتهابات التي لا تستلزم وصفة طبية قد لا تكون "طبيعية"، إلا أنها خيارات ممتازة لعلاج الألم وعدم الراحة بسبب النقرس.

يجب ألا يأخذ الأشخاص أكثر من الجرعة الموصى بها، وأن يسألوا الطبيب دائماً عما إذا كانت الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية قد تتداخل مع أدويتهم الأخرى ،وإذا لم تساعد مسكنات الألم التي تُصرف بدون وصفة طبية، فاطلبي من الطبيب وصف أدوية أقوى

تقليل التوتر

يمكن أن يؤدي التوتر المتزايد إلى تفاقم أعراض النقرس لدى الشخص، في حين أنه ليس من الممكن دائماً التخلص من جميع مصادر التوتر، فقد تساعدك النصائح التالية:

- ممارسة الرياضة، مثل المشي لفترة وجيزة، إذا كان الألم لا يحدُّ من الحركة.

- قراءة كتاب مفضل.

- سماع الأغاني.

- التأمل.

- الحصول على قسط كافٍ من الراحة يمكن أن يساعد أيضاً على تقليل التوتر.

-وضع الثلج على المفاصل المصابة



وإذا كان أول اعراض النقرس في القدمين، فيمكن للشخص أيضاً استخدام حزمة من الخضروات المجمدة المغطاة بقطعة قماش؛ لأنها قد تنثني بسهولة على القدمين



- رفع المفاصل المصابة



وتتمثل إحدى طرق تقليل التورم في رفع المفاصل المصابة؛ لأنه يشجع الدم والسوائل على الابتعاد عن المفصل والعودة نحو القلب، ويمكن لأي شخص أيضاً استخدام كيس ثلج مع الارتفاع لتقليل



- تجنّب اللحوم عالية البيورين



تحتوي بعض اللحوم الحمراء على كميات عالية من البيورينات، قد يساعد تجنّبها على تقليل أعراض النقرس لدى المصاب.



علاج مرض النقرس بالحجامة:



الحجامة هي أكثر ما انتشر منذ العصور القديمة لعلاج العديد من الأمراض حيث أنه في ظل التطور والتقدم العلمي والطبي الذي أصبحنا نتعايش سوف نتعرف على طرق الشفاء عن طريق الحجامه و الكثير من الأمراض، كما أنها تعمل على تخفيف بعض الآلام الخاصة بالعديد من الأمراض ومن الممكن أن يتم علاج النقرس من خلال الحجامة، كالآتي:



تطهير المنطقة بالكحول.

وضع أكواب شفط على المناطق المصابة من الجلد.

عمل شق صغير وإخراج الدم من أجل تطهير الجسم وإزالة السموم سواء المعادن الثقيلة أو الملوثات، مثل حمض اليوريك الناتج من تراكم مادة اليورات (Urate) بالمفاصل



للعلاج بالحجامة يتم وضع كاسات الهواء الدافئ الخاصة بالحجامة على المناطق التي يعاني منها المريض.

- ويتم وضعها لفترة حتى يتم تخدير تلك المنطقة.

- وبعدها يتم تشريط الجلد الذي تم تخديره تحت الكاسات ويتم وضع الكاسات مرة أخرى،

حتى تعمل على إخراج الدم الفاسد من الجسم ذلك الدم هو الذي يسبب في حدوث النقرس وتتركز به بلورات اليوريك الأمر الذي يخفف كثيرا من حدة الألم الذي كان يشعر به المريض.