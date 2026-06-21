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انطلاق أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2026 بالمنوفية.. 46 ألف طالب يؤدون مادتي التربية الدينية والوطنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام ماراثون امتحانات الثانوية العامة.. توافد طلاب وطالبات الغربية لأداء امتحاني التربية الدينية والوطنية.. صور

طلاب وطالبات الغربية
طلاب وطالبات الغربية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية اليوم الأحد لجان أول أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي " 2025- 2026" للنظامين الجديد والقديم فى مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس ١٦ يوليو القادم داخل ١١٥ لجنة مجهزة وموزعه على الإدارات التعليمية العشر، لامتحان ٥١٧٠٢ طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

انتظام امتحانات الثانوية العامة 


وكان ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، قد أكد  أن المديرية تتابع على مدار الساعة كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالامتحانات، من خلال التنسيق المستمر مع الإدارات التعليمية ومراجعة جاهزية اللجان الإمتحانية، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ورفع كفاءة أعمال النظافة والصيانة بمقار اللجان بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان الامتحانية .

تجهيز غرف العمليات 


وأشار  إلى أنه تم تجهيز غرف العمليات الرئيسية والفرعية، ومتابعة جاهزية الكنترولات ومراكز توزيع الأسئلة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء الإمتحانات في أجواء من الهدوء والاستقرار.

جدير بالذكر أن اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد وجه برفع جميع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان، وعدم السماح باستخدام مكبرات الصوت أو تواجد السيارات والتجمعات أمام مقار الامتحانات، كما وجه بإقامة مظلات أمام بوابات اللجان للتيسير على الطلاب وأفراد الأمن في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

تفعيل غرف العمليات 

ولفت إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تعملان بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وغرف العمليات بالمراكز والمدن والأحياء وشركات المرافق على مدار الساعة، مع الإخطار الفوري بأي ملاحظات أو أحداث طارئة لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق الذي يحقق مصلحة الطلاب وأسرهم.

اخبار محافظة الغربية انتظام ماراثون امتحانات الثانوية العامة طلاب وطالبات غرف عمليات

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