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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منتشر.. ظهور متحور جديد لفيروس كورونا و31 ألف حالة مسجلة حول العالم

متحور جديد لفيروس
متحور جديد لفيروس كورونا

كشف الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، تفاصيل ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، قائلا: “إنه ليس بمتحور جديد، مشيرا إلى أنه حتي الأن لا يوجد شئ يدل أنه مختلف فى الأعراض عن أوميكرون أو غيره فى العموم”.

 

وأضاف الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن هناك ارتفاع فى الإصابات هذا الشهر، حيث وصلوا إلى مليون إصابة جديدة على مستوي العالم، و3132 حالة وفاة، موضحا أن الحالات فى ازدياد، وبدء المتحور أن يكون مسئول عن دخول المستشفيات بنسبة عالية.

 

وتابع الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم إنتشار الأوبئة: “إننا حاليا فى نصف موجة المتحور، والذروة الخاصة بها تنتهي، وكان هناك عدد كبير من المستشفيات، وهناك عدد كبير من الإصابات إلى حد ما كانت متوسطة إلى حادة، نتيجة عدم تناول أى جرعة منشطة للقاحات لمعظم الناس”.

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