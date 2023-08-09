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ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

مذيعة صدى البلد تسنيم
مذيعة صدى البلد تسنيم خيري

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول مواصلة فيروس كورونا الانتشار. عالميا،حيث تم الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" وأكثر من 3100 حالة وفاة، خلال الـ28 يوما الماضية، وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الصدد، يثير قلق خبراء الصحة في جميع أنحاء العالم متحور فرعي جديد، يُعرف باسم "EG.5"، والذي أصبح الأكثر انتشارا في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، حسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ما يجب معرفته:

يعد EG.5 من سلالة أوميكرون، التي تظل أكثر متحورات كورونا انتشارا في العالم.

يمثل هذا المتحور الفرعي الآن أكبر نسبة من حالات الإصابة بالفيروس على مستوى أميركا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

لا تختلف أعراض هذا المتحور الفرعي عن المتحورات السابقة.

تشمل الأعراض السعال والحمى أو القشعريرة وضيق التنفس والتعب وآلام في العضلات والصداع.

قالت منظمة الصحة العالمية إن "EG.5 يخضع حاليا للمراقبة".. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

 

تسنيم خيري فيروس كورونا كوفيد-19 EG 5 منظمة الصحة العالمية متحورات كورونا

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