من هم المقنطرون وثوابهم؟.. الإفتاء توضح

من هم المقنطرون وثوابهم ؟.. سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأضاف "ممدوح" قائلًا: "روي حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين".

وتابع: أن معنى الحديث واضح وهو أن من قام بالعدد المذكور من الآيات حصل له الثواب الوارد في الحديث.

وأشار إلى أن لفظ المقنطرين جاء من القنطار كناية عن الثواب الجزيل الذي سيحصل عليه العبد الذي يقرأ ألف آية من القرآن الكريم.