عمرو مصطفى: مخصماك وسطلانة وأحمد سعد وحمزة نمرة الأكثر استماعًا

نشر الملحن عمرو مصطفى منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه :" النتيجه حتي هذه اللحظه من الشارع سطلانه - مخاصمك - احمد سعد فقط لاغير وعلي منصات التواصل (حمزه نمره برافو حمز".

وأضاف: “أنا بكتب لأن للأسف لايوجد قلم ناقد موسيقي يصرح بحقيقه الحال الموسيقي إلا قليل ممكن واحد او اتنين محترمين الباقي عشوه حلوه يكتب اللي نفسك فيه”.

وأوضح :"الترند المدفوع العالم العربي كله عرف بيه والملايين المصطنعه المهم الشارع فقط نتيجه الشارع اغنيتين واحمد سعد فقط".

حل المطرب عمرو مصطفى ضيف على برنامج أجمد 7" عبر نجوم إف أم، وكشف تفاصيل خلافه مع رامي صبري، وحقيقة الشائعات وراء زواجة من سميرة سعيدة كما كانت هناك مفاجأة بالحلقة من رامي صبري، وهذه أبرز التصريحات

اعتذار ونصيحة

اعتذر عمرو مصطفى لرامي صبري وقال الأول : "اعتذرلك يا رامي لكن أنت المفروض تكتب أن أغنية (يمكن خير) لحن عمرو مصطفى ورامي صبري وأنا أكتر واحد بدافع عنك يا رامي وحصل خير ومتفرحش الناس فينا".

كشف المطرب عمرو مصطفى، حقيقة زواجه من الديفا سميرة سعيد، وقال :"دي حبيبتي ولا طبعا دي اختي وصحبتي ودي حرب وهما بيحاربوني بالشائعات".

وأضاف:"هما اخترعوا الشائعة دي دلوقتي عشان يضايقوني وعاوزين يحاربوا أى ناس بتشتغل".

انتهى الخلاف بين المطرب رامي صبري، والملحن عمرو مصطفى، بالصلح على الهواء بعد أزمة أغنية "يمكن خير".

قام رامي صبري، بإجراء مداخلة على الهواء أثناء حلول عمرو مصطفى ضيفا على برنامج "أجمد 7" عبر نجوم إف أم، قائلا "نفتخر بوجود عمرو مصطفى لكن مينفعش تختلف بطريقتك دي ومينفعش تطلع تقول إني سرقت منك الأغنية".