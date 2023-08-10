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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

قادم في الطريق.. تحذير عالمي من فيروس x الجديد

وباء x
وباء x

اعلنت منظمة الصحة العالمية انها ادرجت على قائمة الأوبئة العالمية وباء جديد يعرف بالوباء x وأنه يعد أكثر فتكا من فيروس كورونا المستجد وأنه من المحتمل أن يجتاح العالم خلال الفترة المقبلة .

كل ما تريد معرفته عن الوباء x

 وأوضح البيان أن خبراء الصحة العمة صرحوا بأن مصدر المرض  قد يكون حيوانا بريا أو أليفا، وينتقل للبشر من خلال طرق مختلفة.

وتابع  أن منظمة الصحة العالمية أدرجت المرض الجديد في قائمة الأوبئة العالمية على الرغم من الغموض الذي يحيط بالمرض.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الوباء x مرض x وباء جديد يجتاح العالم الأوبئة العالمية وباء جديد

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