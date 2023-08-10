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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل السكرتير العام المساعد الجديد في أول يوم عمل له

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد الجديد للمحافظة في أول يوم عمل له منذ توليه منصبه وصدور قرار وزير التنمية المحلية بتعيينه سكرتير عام مساعد لمحافظة الدقهلية.


وأعرب  المحافظ عن  تهانيه القلبية مع أمنياته  بالتوفيق والنجاح في مهام العمل الجديده لخدمة المواطنين مع فريق العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة .


جدير بالذكر أن السكرتير العام المساعد الجديد كان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سابقاً ويتمتع باحترام وتقدير أبناء ميت غمر حيث كان رئيس مجلس مدينتهم.

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السكرتير العام المساعد دقهلية ر محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية وزير التنمية المحلية مركز ومدينة المحلة الكبرى

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