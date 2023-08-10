محافظ الدقهلية يستقبل السكرتير العام المساعد الجديد في أول يوم عمل له

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء وجدي الجرواني السكرتير العام المساعد الجديد للمحافظة في أول يوم عمل له منذ توليه منصبه وصدور قرار وزير التنمية المحلية بتعيينه سكرتير عام مساعد لمحافظة الدقهلية.



وأعرب المحافظ عن تهانيه القلبية مع أمنياته بالتوفيق والنجاح في مهام العمل الجديده لخدمة المواطنين مع فريق العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة .



جدير بالذكر أن السكرتير العام المساعد الجديد كان يشغل منصب رئيس مركز ومدينة ميت غمر ، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سابقاً ويتمتع باحترام وتقدير أبناء ميت غمر حيث كان رئيس مجلس مدينتهم.

FB_IMG_1691661831099

FB_IMG_1691661839567