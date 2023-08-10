وزير الإسكان يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي أوراسكواليا بالقاهرة الجديدة

عقب تفقده لمحطة مياه الشرب بالمدينة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام المعالجة الثنائية المتقدمة، بطاقة 250 ألف م3 يومياً، والتى تم تنفيذها، ويتم إدارتها وتشغيلها بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن، رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.



وتجول الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه بمكونات محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، لمتابعة المراحل المختلفة لمعالجة المياه، بنظام المعالجة الثنائية المتقدم، حيث يتم استخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء، بمدينة القاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، كما تابع منظومة "الإسكادا" للتحكم الإلكتروني فى تشغيل المحطة، واطمأن على التحليل الدورى للعينات، بالمعمل الخاص بالمحطة.





وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي "أوراسكواليا"، بمدينة القاهرة الجديدة، يُعد نموذجاً رائدا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، موجهاً بدراسة تحليلية لهذا النموذج الناجح للشراكة، لاستخلاص الدروس المستفادة، للتوسع فى مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.





ووجه وزير الإسكان، بتشغيل منظومة هواضم الحمأة الناتجة من المحطة، وسرعة البدء فى الإجراءات التنفيذية لتشغيل المنظومة، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة تغير المناخ، والحفاظ على البيئة والصحة العامة، والاعتماد على مصادر الطاقة غير التقليدية، وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، حيث سيتم استخدام غاز الميثان الناتج من هضم الحمأة، فى توليد طاقة كهربائية، تغطى أكثر من 50 % من استهلاك المحطة للطاقة، بجانب إنتاج السماد العضوي.





كما وجه الوزير، بالتكامل بين منظومة معالجة الصرف الصحي بمحطة "أوراسكواليا"، ومحطة معالجة الصرف الصحي القديمة المجاورة لها، بطاقة 100 ألف م3/يوم، على أن يتم رفع كفاءتها، ويتم تشغيل المحطتين، بأعلى معايير الإدارة والتشغيل