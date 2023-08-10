في حوار خاص .. السيد قنديل يكشف تفاصيل برامج وكليات جديدة بجامعة حلوان الأهلية| وحقيقة زيادة المصروفات الدراسية

رئيس جامعة حلوان الأهلية في حوار لـ صدى البلد :

يكشف الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات 2023

يوضح تفاصيل برامج وكليات جديدة تفتتح هذا العام لأول مرة بالجامعة

الجامعة الأهلية غير هادفة للربح وتعمل على تأهيل خريجين لسوق العمل

يكشف تفاصيل مصروفات الجامعة بتنسيق الكليات 2023

كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والقائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الأهلية في حوار خاص لـ صدى البلد تفاصيل القبول بالكليات للعام الدراسي الجديد وآلية استقبال طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ والبرامج الدراسية الجديدة بالجامعة الأهلية والمصروفات الدراسية للعام الجديد.



وبدأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الأهلية حديثه لـ صدى البلد قائلا إن الجامعة الأهلية بها العديد من التخصصات الفريدة والمتميزة التي تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل ومواكبة تطورات العصر تحقيقا للتنمية وأنها مليئة بنخبة من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتفانين في إعداد وتأهيل الطالب حرصًا على تفوقه.

هل جامعة حلوان الأهلية هادفة للربح ؟

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن جامعة حلوان الأهلية غير هادفة للربح أنشئت بالقرار الجمهوري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ ومقرها في حرم جامعة حلوان – عين حلوان في مدينة حلوان، وتطبق تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة.

رئيس جامعة حلوان الاهلية في حوار لصدي البلد

ما أهداف جامعة حلوان الأهلية ؟

قال الدكتور السيد قنديل إن أهداف الجامعة تشمل إعداد وتجهيز خريجين قادرين علي التنافس محليًا ودوليًا ليكونوا قادة المستقبل، وتقدم برامج تعليمية تخصصية بالمعايير الأكاديمية الدولية بما يتفق مع الجامعات الذكية للجيل الرابع لتلبية احتياجات سوق العمل من الخريجين الجدد والمؤهلين بالقدرات المعرفية والتقنية الحديثة محليا واقليميا ودوليا، وبرؤية وبتخطيط مستقبلي بالتعاون مع الجامعات الدولية المتخصصة لدعم الارتقاء بشباب الدارسين والباحثين من أبناء الجامعة ولكي تدعم المجتمع المصـري بما يحقق الأهداف القومية، وتسعى لتشجيع الابتكار والإبداع والقيام بالابحاث العلمية التطبيقية، لتعظيم الشركة الفاعلة محليا ودوليا فى إنتاج ونشـر المعرفة الملبية لاحتياجات المجتمع وخطط التنمية المستدامة ، وتسعى للربط مع الصناعة فى إطار مرن يسمح بالتحسن المستمر والحفاظ على القيم والاخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى، وتزويد المجتمع بقادة المستقبل القادرين على احداث تغيير ملموس لأنفسهم ولوطنهم ومحيطهم الاقليمى والدولى بالإضافة إلى قدرتهم على تطوير حلول مبتكرة للمشكلات كباحثين واعدين ذو قدرة على التعلم مدى الحياة.

ما الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة حلوان الأهلية؟

ونوه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إن الحد الأدنى للقبول لتنسيق العام الجامعي 2023/2024 بجامعة حلوان الأهلية تحدده أمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وهو لم يعلن بعد حتى الآن، حيث تقوم الأمانة بالإعلان عن الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة.

رئيس جامعة حلوان الاهلية في حوار لصدي البلد

ها هناك زيادة بمصروفات جامعة حلوان الأهلية؟

تابع رئيس جامعة حلوان الأهلية مطمئنا طلاب الثانوية العام بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ أن مصروفات الجامعة الأهلية أقل بكثير من مصروفات الجامعات الخاصة وأن الزيادة بالمصروفات بسيطة وغير ملحوظة وأن كل ما يتم تداوله بشأن زيادات مصروفات الجامعات الأهلية بمبالغ ضخمة شائعات يجب عدم اتباعها ، وقال إن الجامعة الأهلية مليئة بالتخصصات الفريدة حرصا علي تأهيل الطلاب لسوق العمل ومواكبة تطورات العصر وأوضح أنه بالنسبة لمصروفات الكليات فهي تشمل في تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الآتي :



كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية بنحو 48 ألف جنيه

كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال بـ35 ألف جنيه

كلية الفنون والفنون التطبيقية 35 ألف جنيه

وبالنسبة لباقي الكليات فسيتم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجامعات فور افتتاحها

ما الكليات والبرامج المتواجدة بجامعة حلوان الأهلية؟



وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لـ صدى البلد أن الجامعة الأهلية جاهزة هذا العام لاستقبال الطلاب بعدد 8 كليات وهي :

طب الأسنان.

العلاج الطبيعي.

الهندسة.

الفنون والفنون التطبيقية.

العلوم.

العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال.

علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات.

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

وتشمل هذه البرامج الجديدة الآتي :

برامج جديدة بكلية الفنون والفنون التطبيقية

جامعة حلوان الأهلية

الاتصال البصري وفنون الميديا

برامج جديدة بكلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية

هندسة الإلكترونيات التطبيقية.

هندسة المصانع الرقمية.

العمارة والتصميم البيئي.

التصميم العمراني المستدام.



برامج العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال

برنامج الاتصالات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.

اللغات التطبيقية والاتصال

الترجمة المتخصصة وتقنيات اللغة.

نظم ذكاء وتحليل الأعمال.

اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

رئيس جامعة حلوان الاهلية في حوار لصدي البلد

هل هناك كليات تفتتح بالجامعة الأهلية هذا العام؟

واستكمل الدكتور السيد قنديل حديثه لـ صدى البلد قائلا إن هناك كليات بالجامعة الأهلية سيتم بدء الدراسة بها لأول مرة خلال العام الجامعي 2023/2024، وهي كليات، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، العلوم، وهناك برامج جديدة سيتم تشغيلها في بعض الكليات العاملة منذ العام الماضي.