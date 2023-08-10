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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليلة.. مختار نوح ضيف محمد الباز في الشاهد على إكسترا نيوز

مختار نوح
مختار نوح

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز الليلة في برنامج "الشاهد" المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الاسلامية، يوثق خلالها شهادته على نصف قرن من عنف الجماعات التكفيرية والمتطرفة.

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 ويكشف نوح خلال الحلقة لماذا منح الرئيس السادات جماعة الإخوان الإرهابية مساحة واسعة من الحرية والعمل داخل مؤسسات الدولة؟، ويتحدث عن عمر التلمساني ومنهجه الخفي والمساجد الخاصة التي كان يذهب إليها، كما يكشف خطة التلمساني لأخونة المجتمع بالكامل.

 

ويتحدث نوح عن دور روزاليوسف في مواجهة الإخوان، ولماذا كانت روزاليوسف دائمة الهجوم على الجماعة؟، ويكشف سر  عدائهم لها، كما يكشف لماذا اعتذر الرئيس السادات لتنظيم 79؟، وخطة هذا التنظيم لقتل السادات، وغيرها من الشهادات.

 

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس و حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

مختار نوح محمد الباز الشاهد الإخوان اخبار التوك شو

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