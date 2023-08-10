مفاجأة | جوهرة الدوري الألماني يقترب من الأهلي

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة اقتراب مصطفي أشرف المحترف بنادي بروسيا مونشنغلادباخ من الأهلي.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك: مصطفي اشرف ( صانع ألعاب ) لاعب المنتخب الاوليمبي المصري والمحترف بنادي بروسيا مونشنغلادباخ ، في طريقه للأهلي.

يستهدف نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع صفقة من الدوري الألماني، وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للصحفي الإيطالي الموثوق فابرزيو رومانو، والذي كشف عبر حسابه على "تويتر" عن اتفاق برشلونة مع نادي فرايبورج الألماني على ضم نوح دارفيتش “نوح درويش”، صاحب ال16 عاما، من ذو أصول عراقية.

وأشار فابريزيو رومانو في حديثه، إلى أن نادي برشلونة، سيدفع 3 ملايين يورو مقابل التعاقد مع لاعب الوسط الألماني، على أن يتضمن العقد بعض الحوافز الإضافية.