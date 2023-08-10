النصر للتعدين يتعاقد مع محمد حسين في صفقة انتقال حر

تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي النصر للتعدين مع اللاعب محمد حسين، ظهير أيمن نادي اتحاد الشرطة والعبور السابق لتدعيم صفوف الفريق بفترة الانتقالات الصيفية، ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

ووقع اللاعب الشاب على عقد انضمامه لصفوف فريق النصر للتعدين في صفقة انتقال حر من أجل تدعيم صفوف الفريق.



تم ذلك بحضور المهندس حامد محمود رئيس النادي ومحمد معوض عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة وحسن عبد المنعم المدير الفني للفريق وهاني الحاوي وكيل اللاعب



ولعب حسين من قبل بصفوف أندية اتحاد الشرطة، والعبور، وانضم إلى معسكرات منتخب مصر الشباب تحت قيادة الكابتن ربيع ياسين، قبل أن يتم انتقاله لصفوف نادي النصر للتعدين.