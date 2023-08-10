عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر للتعدين يتعاقد مع محمد حسين في صفقة انتقال حر

صدى البلد

تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي النصر للتعدين مع اللاعب محمد حسين، ظهير أيمن نادي اتحاد الشرطة والعبور السابق لتدعيم صفوف الفريق بفترة الانتقالات الصيفية، ضمن منافسات دوري القسم الثاني.

 

ووقع اللاعب الشاب على عقد انضمامه لصفوف فريق النصر للتعدين في صفقة انتقال حر من أجل تدعيم صفوف الفريق.


تم ذلك بحضور المهندس حامد محمود رئيس النادي ومحمد معوض عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة وحسن عبد المنعم المدير الفني للفريق وهاني الحاوي وكيل اللاعب


ولعب حسين من قبل بصفوف أندية اتحاد الشرطة، والعبور، وانضم إلى معسكرات منتخب مصر الشباب تحت قيادة الكابتن ربيع ياسين، قبل أن يتم انتقاله لصفوف نادي النصر للتعدين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

الكليوباترا مفاجأة.. الشرقية للدخان: انتهاء أزمة أسعار السجائر في هذا الموعد

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

مفاجأة | جوهرة الدوري الألماني يقترب من الأهلي

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

فتوح يصدم الزمالك بشرطين قبل التجديد

الحكومة تواجه فرق التكلفة.. زيادة دعم أسعار البنزين والسولار هذا العام| تفاصيل

ترشيحاتنا

مصطفى بكري : محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة لن تنجح .. فيديو

انخفاض شديد لـ الدولار الأمريكي بعد صدور بيانات اقتصادية مهمة

الدولار يتراجع.. توقعات مخيفة للأخضر أمام العملات العالمية| ماذا يحدث؟

ضربة روسية قاصمة .. تحذيرات من كارثة في أوكرانيا بسبب زيلينسكي

سقوط قتلى وجرحى.. الجيش الأوكراني يقصف روسيا

تبدأ اليوم.. الأرصاد تحذر المواطنين من هذه الظاهرة في الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

خست 60 كيلو في وقت قصير وبدون دكتور.. سيدة بريطانية تثير الجدل

لن تتوقعها.. اكتشف أعراض خمول الغدة الدرقية

فيديو

‎وظائف مميزة في بنك مصر لحديثي التخرج.. الشروط والتفاصيل

الشرقية للدخان تعد بحل أزمة السجائر.. وأحمد موسى يحذر من الحيتان

31 ألف إصابة | متحور كورونا الجديد يهدد العالم

مفاجأة تنتظر أسعار السجائر.. ومصير صادم ينتظر المتلاعبين في السوق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ