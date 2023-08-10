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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذة بـ تجارة حلوان : إنجازات الرئيس السيسي غير مسبوقة بكل المجالات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت الدكتورة أماني فاخر، عميد كلية التجارة جامعة حلوان السابق والأستاذ بالكلية ، إن مصر تشهد في عهد الرئيس السيسي عددا من الإنجازات غير المسبوقة بمختلف الملفات منها الصحة والتعليم وغيرها.

وأضافت أنه فى عهد الرئيس السيسى تحدث طفرة كبيرة فى العديد من المجالات منها الاقتصاد والصحة والتعليم.

وتابعت فاخر أن الرئيس السيسي اهتم بتنفيذ مشاريع تطوير تخص البنية التحتية والتى كان من المهم أن نهتم بها؛ لأن أى استثمار يتطلب بنية تحتية قوية قادرة على أن تمد المستثمرين ببيئة مناسبة للاستثمار.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات في كافة المجالات بمقدار متساوٍ حرصا منه على تنمية البلاد وتحقيق التطور ، كما أشادت باهتمام الرئيس بالبحث العلمي ودعمه للابتكار. 

وقالت انه  بالنسبة لملف التعليم وانجازات الرئيس السيسي خلاله  ، فهو من الملفات الصعبة التي تبنتها الدولة لتطويرها لأنه من أهم متطلبات التنمية  ، ففى الفترة الماضية وجدنا دخول عدد من الجامعات فى التصنيفات العالمية وهذا لم تشهده الدولة المصرية من قبل ،  وهذه الجامعات و الكليات تواكب متطلبات سوق العمل فى المستقبل ، مثل التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات التى لم تكن موجودة فى الجامعات المصرية بالقدر الكافى فى القترة الماضية.

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