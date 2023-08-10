تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة التفاصيل الخاصة بالتقدم لبرنامج الساعات المعتمدة بكلية الآداب بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة .
وكشفت جامعة القاهر أن التقدم للبرامج الدراسية يشمل الخطوات التالية:
- التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة لاداب القاهرة
- دفع رسوم المقابلة الشخصية لبرنامج الساعات المعتمدة
- التوجه للكلية للتقدم للبرنامج بالأوراق المطلوبة للالتحاق
وتشمل أوراق التقدم للمرشحين للكلية عن طريق مكتب التنسيق الآتي:
1- استمارة التسجيل الإلكتروني.
2- إيصال دفع المقابلة الشخصية.
3- صورة بطاقة الترشيح.
4- صورة شهادة الثانوية العامة.
5- صورة شهادة الميلاد.
6- صورة شخصية مقاس 4×6
7- حضور المقابلة الشخصية الخاصة بكل برنامج.
وبالنسبة للغير مرشحين للكلية :
1- استمارة التسجيل الإلكتروني.
2- إيصال دفع المقابلة الشخصية.
3- صورة بطاقة الترشيح.
4- صورة شهادة الثانوية العامة.
5- صورة شهادة الميلاد.
6- صورة شخصية مقاس 4×6
7- حضور المقابلة الشخصية الخاصة بكل برنامج.
8- استمارة التحويل الإلكتروني وإيصال التحويل.