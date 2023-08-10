تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل الالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة بآداب القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة التفاصيل الخاصة بالتقدم لبرنامج الساعات المعتمدة بكلية الآداب بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة .

وكشفت جامعة القاهر أن التقدم للبرامج الدراسية يشمل الخطوات التالية:

التسجيل الإلكتروني للالتحاق ببرنامج الساعات المعتمدة لاداب القاهرة

دفع رسوم المقابلة الشخصية لبرنامج الساعات المعتمدة

التوجه للكلية للتقدم للبرنامج بالأوراق المطلوبة للالتحاق

وتشمل أوراق التقدم للمرشحين للكلية عن طريق مكتب التنسيق الآتي:

1- استمارة التسجيل الإلكتروني.

2- إيصال دفع المقابلة الشخصية.

3- صورة بطاقة الترشيح.

4- صورة شهادة الثانوية العامة.

5- صورة شهادة الميلاد.

6- صورة شخصية مقاس 4×6

7- حضور المقابلة الشخصية الخاصة بكل برنامج.

وبالنسبة للغير مرشحين للكلية :



1- استمارة التسجيل الإلكتروني.

2- إيصال دفع المقابلة الشخصية.

3- صورة بطاقة الترشيح.

4- صورة شهادة الثانوية العامة.

5- صورة شهادة الميلاد.

6- صورة شخصية مقاس 4×6

7- حضور المقابلة الشخصية الخاصة بكل برنامج.

8- استمارة التحويل الإلكتروني وإيصال التحويل.