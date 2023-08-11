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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

لإعانته على المعيشة.. مواطن يناشد التضامن لصرف معاش تكافل وكرامة

صدى البلد

ناشد المواطن حسن محمد حسن سيد، المقيم بمنشاه ابوصير بالواسطي محافظة بني سويف، البالغ من العمر ٣٨ عاما، عامل باليومية، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء " بين الناس " التي يقدّمها موقع"صدى البلد" الأخبارى ، وزارة التضامن الاجتماعى ، بالموافقة على صرف معاش "تكافل وكرامة ".


ويقول فى رسالته : تقدمت بطلب لصرف معاش تكافل وكرامة وقدمت كل الأوراق التى تثبت أننى أحتاج مساعدة منذ عام ٢٠١٦، وكان الرد جاري البحث، وانا عندي ثلاثة أبناء بنت في الصف الثالث الإعدادي وولد في الصف الأول الإعدادي وطفله تبلغ من العمر عامين وانا في أمس الحاجة لمعاش تكافل وكرامة لإعانتي على أعباء المعيشة.


وأضاف : “قدمت شكاوى كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار، وانا عامل باليومية.


وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ بنى سويف، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة بنى سويف، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لاعانته على صعوبات الحياة.

للتواصل مع الحالة من خلال رقم

01222906561


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أعباء المعيشة صرف معاش تكافل وكرامة صعوبات الحياة عامل باليومية محافظة بني سويف وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى

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