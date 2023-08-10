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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: قلقون بشأن الظروف المعيشية المؤسفة لرئيس النيجر

محمد بازوم
محمد بازوم

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، إن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن قلقه بشأن الظروف المعيشية المؤسفة لرئيس النيجر الذي يقع رهن الاعتقال التعسفي.

أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس محمد بازوم وعائلته يعيشون بدون كهرباء أو ماء أو طعام أو دواء.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن “الأمين العام يجدد قلقه على صحة وسلامة الرئيس وعائلته ويدعو مرة أخرى إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط وإعادته إلى منصبه كرئيس للدولة”.

كما أشار إلى انزعاج جوتيريش من استمرار ورود أنباء عن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة ودعا بشكل عاجل إلى الإفراج غير المشروط عنهم.

وتدعم الأمم المتحدة جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) من أجل استعادة النظام الدستوري في النيجر.

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وتجتمع الكتلة الإقليمية في أبوجا بنيجيريا يوم الخميس لمناقشة الأزمة مرة أخرى.

يأتي ذلك في أعقاب قمة استثنائية عقدت هناك في 30 يوليو، حيث أصدر القادة بيانًا دعا فيه إلى عودة الرئيس بازوم إلى السلطة في غضون أسبوع من الاجتماع.

محمد بازوم رئيس النيجر النيجر

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