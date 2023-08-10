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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الرئيس النيجيري بشأن استخدام "إيكواس" للقوة في بلاده

النيجر
النيجر

قال الرئيس النيجيري ورئيس مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس"، بولا تينوبو، اليوم الخميس، إنه لا يستبعد استخدام “إيكواس” للقوة كملاذ أخير ضد الانقلاب العسكري في النيجر.

وقال تينوبو، في قمة مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس" المخصصة لبحث انقلاب النيجر: “لا نستبعد استخدام أي خيارات، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير”.

ومنذ قليل، أعلنت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس"، ثباتها على دعم النيجر لتحقيق الاستقرار الديمقراطي، مؤكدة إدانتها الشديدة للانقلاب العسكري في النيجر.

وقالت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس" في اختتام أعمال قمتها المخصصة لبحث انقلاب النيجر، إن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل الحل السلمي للأزمة في النيجر”.

وأكدت إدانتها الشديدة لاحتجاز رئيس النيجر، محمد بازوم من جانب المجلس العسكري.

كما دعت "إيكواس"، “الاتحاد الإفريقي لتأييد جميع القرارات الاقتصادية لدول المجموعة بشأن النيجر”.

وأوضحت أن “هناك دعوة لتفعيل قوات الاحتياط لدول المجموعة على الفور”.

إيكواس: ندعم النيجر لتحقيق الاستقرار.. جميع الخيارات مطروحة لحل الأزمة

بعد انطلاقها .. هذه القضايا المطروحة في قمة دول غرب إفريقيا إيكواس بشأن النيجر

واختتمت: “تنفذ جميع التدابير كإغلاق الحدود وحظر السفر الصارم وتجميد الأصول ضد انقلابيي النيجر”.

النيجر ايكواس الرئيس النيجيري إفريقيا

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