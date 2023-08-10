إيكواس: ندعم النيجر لتحقيق الاستقرار.. جميع الخيارات مطروحة لحل الأزمة

أعلنت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس"، اليوم الخميس، ثباتها على دعم النيجر لتحقيق الاستقرار الديمقراطي، مؤكدة إدانتها الشديدة للانقلاب العسكري في النيجر.

وقالت مجموعة غرب إفريقيا "إيكواس" في اختتام أعمال قمتها المخصصة لبحث انقلاب النيجر، إن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل الحل السلمي للأزمة في النيجر”.

وأكدت إدانتها الشديدة لاحتجاز رئيس النيجر، محمد بازوم من جانب المجلس العسكري.

كما دعت "إيكواس"، “الاتحاد الإفريقي لتأييد جميع القرارات الاقتصادية لدول المجموعة بشأن النيجر”.

وأوضحت أن “هناك دعوة لتفعيل قوات الاحتياط لدول المجموعة على الفور”.

واختتمت: “تنفذ جميع التدابير كإغلاق الحدود وحظر السفر الصارم وتجميد الأصول ضد انقلابيي النيجر”.

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت قمة دول غرب إفريقيا “إيكواس”، لمناقشة الأزمة في النيجر بعد قيام الانقلاب العسكري وعزل الرئيس محمد بازوم.

ويناقش رؤساء دول غرب إفريقيا ردهم على الانقلاب العسكري في النيجر الشهر الماضي في محادثات مغلقة في نيجيريا اليوم الخميس بعد أن تحدى المجلس العسكري تهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وعقد الاجتماع بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب في النيجر حكومة جديدة ، مما فرض جدول أعمالهم قبل القمة.