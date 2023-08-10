بعد انطلاقها .. هذه القضايا المطروحة في قمة دول غرب إفريقيا إيكواس بشأن النيجر

انطلقت قمة دول غرب إفريقيا “إيكواس”، اليوم الخميس، لمناقشة الأزمة في النيجر بعد قيام الانقلاب العسكري وعزل الرئيس محمد بازوم.

وسيناقش رؤساء دول غرب إفريقيا ردهم على الانقلاب العسكري في النيجر الشهر الماضي في محادثات مغلقة في نيجيريا اليوم الخميس بعد أن تحدى المجلس العسكري تهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

ويعقد الاجتماع بعد ساعات من تشكيل قادة الانقلاب في النيجر حكومة جديدة ، مما فرض جدول أعمالهم قبل القمة.

منذ الاستيلاء على السلطة في 26 يوليو ، رفض المجلس العسكري المفاتحات الدبلوماسية وتجاهل مهلة 6 أغسطس من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

عين محمد رفاي لوالي ، الذي نُقل عنه "الأمين العام للحكومة" ، 21 وزيرا في التلفزيون الحكومي خلال الليل دون أن يحدد أي خطط حكومية أخرى.

وتم تعيين ثلاثة من قادة الانقلاب العسكري وزراء الدفاع والداخلية والرياضة.

وعين وزير المالية السابق علي محامان لمين الزين ، الذي كان قد عين رئيسا للوزراء يوم الاثنين ، وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة. كان لدى حكومة النيجر السابقة 43 وزيراً ولم يكن أي منهم من ضباط الجيش.

والاجتماع يقام في العاصمة النيجيرية ، أبوجا ، لحظة محورية في المواجهة. من المتوقع أن يتفق زعماء الكتلة على الخطوات التالية ، والتي قد تشمل التدخل العسكري - وهو أمر قال مسؤول في الإيكواس إنه سيكون الملاذ الأخير.

مشاعر مختلطة

والتقى مبعوثا الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بولا تينوبو بقادة الانقلاب في العاصمة نيامي أمس يوم الأربعاء ، مما أعطى بصيص أمل للحوار بعد رفض المهام السابقة.

وأي تصعيد من شأنه أن يزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل في غرب إفريقيا ، وهي واحدة من أفقر دول العالم ، حيث أدى التمرد الإسلامي المستمر منذ فترة طويلة والذي انتشر من مالي إلى نزوح الملايين على مدى العقد الماضي وأثار أزمة جوع.

وكان أداء النيجر في الآونة الأخيرة أفضل من جيرانها مالي وبوركينا فاسو في وقف العنف.

كما أصبحت حليفًا غربيًا مهمًا بشكل متزايد لمحاربة المتمردين بعد أن استولى المجلس العسكري على السلطة في البلدين الآخرين بين عامي 2020 و 2022 وقطع العلاقات مع الشركاء التقليديين.

سياقات مختلفة



ونجم الانقلاب عن سياسات داخلية لكنه تطور إلى تشابك دولي ، حيث ضغطت الإيكواس والأمم المتحدة والدول الغربية على المجلس العسكري للتنحي ، بينما تعهدت الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين بالدفاع عنه.

في واغادوغو ، عاصمة بوركينا فاسو ، شعر ييسوف ويدراوغو بأنه ليس من المنطقي أن يدعم قادة بلاده الجدد انقلاب النيجر لأن السياقات كانت مختلفة.

وقال إن بوركينا فاسو في حالة من التدهور وانعدام الأمن الحاد في إشارة إلى الإحباطات التي أشعلت انقلابين هناك العام الماضي.

وأشار إلى أن النيجر ، من ناحية أخرى ، في وضع مستقر.

أثار استيلاء الجيش على السلطة تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة مواصلة الوجود العسكري الذي يبلغ قوامه 1100 جندي في النيجر والذي يقول مسؤولون ومحللون إنه كان مفتاحًا لقتال المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل.

يكون أحد العوامل المعقدة أي قرار يتخذه قادة الانقلاب في النيجر لاتباع خطى مالي وطلب المساعدة من مجموعة فاجنر الروسية ، التي صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إجرامية عابرة للحدود.

ورحب رئيس فاجنر ، يفغيني بريغوزين ، بالانقلاب في النيجر وقال إن قواته جاهزة لاستعادة النظام.

واتهمت النيجر فرنسا ، الأربعاء ، بخرق مجالها الجوي ومهاجمة معسكر عسكري وتحرير إرهابيين لتقويض البلاد، ونفت باريس الاتهامات.