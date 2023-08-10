بسبب مجموعة فاجنر.. بايدن يطالب الكونجرس بـ200 مليون دولار

طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، من الكونجرس الأمريكي 200 مليون دولار لمواجهة أنشطة مجموعة فاجنر الروسية وغيرها في الدول الأفريقية.

ومذ قليل، طلب بايدن، من الكونجرس الأمريكي 13.1 مليار دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وجاء في وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، أن “إدارة بايدن تطلب حوالي 9.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية ولإعادة مخزون وزارة الدفاع الأمريكية، بالإضافة إلى 3.6 مليار دولار للدعم العسكري والاستخباراتي والدفاعي المستمر".

وفي المجموع، طلب الرئيس الأمريكي من الكونجرس 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وتخفيف حدة الكوارث ومواجهة الصين.