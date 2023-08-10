الكشف عن تفاصيل تدريب أمريكا لعدد من الانقلابيين في النيجر

أفاد موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول أمريكي، بمشاركة ما لا يقل عن 5 أشخاص من الانقلابيين في النيجر في برامج تدريبية بقيادة الولايات المتحدة.

وحسب موقع “ذا إنترسبت”، قال المسؤول الأمريكي: ”لقد حددنا 5 أشخاص بين الانقلابيين خضعوا لتدريب عسكري أمريكي".

ومنذ قليل، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون"، أن بعض القادة العسكريين للانقلابيين في النيجر تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، "نعم، نعلم أن جزءًا من جيش النيجر المرتبط بالأحداث قد تدرب في الولايات المتحدة في الماضي".

وأضاف: “لا علاقة بين التدريب الأمريكي لهؤلاء الأشخاص وأنشطتهم الحالية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولان غربيان لوكالة أسوشيتد برس، إن المجلس العسكري في النيجر قال لدبلوماسي أمريكي كبير إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم إذا حاولت الدول المجاورة أي تدخل عسكري لاستعادة حكمه.