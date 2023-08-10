البنتاجون يفجر مفاجأة مدوية بشأن الانقلابيين في النيجر

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الخميس، أن بعض القادة العسكريين للانقلابيين في النيجر تلقوا تدريبات في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر، "نعم، نعلم أن جزءًا من جيش النيجر المرتبط بالأحداث قد تدرب في الولايات المتحدة في الماضي".

وأضاف: “لا علاقة بين التدريب الأمريكي لهؤلاء الأشخاص وأنشطتهم الحالية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولان غربيان لوكالة أسوشيتد برس، إن المجلس العسكري في النيجر قال لدبلوماسي أمريكي كبير إنهم سيقتلون الرئيس المخلوع محمد بازوم إذا حاولت الدول المجاورة أي تدخل عسكري لاستعادة حكمه.

قال مسؤول عسكري غربي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف، إن ممثلين عن المجلس العسكري أبلغوا وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بالتهديد الذي تعرض له بازوم خلال زيارتها للبلاد هذا الأسبوع.

وأكد مسؤول أمريكي ذلك التهديد، والذي تحدث أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.