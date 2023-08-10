رئيس قمة المناخ العالمية يحث على التمويل لمساعدة منطقة البحر الكاريبي

حث رئيس قمة المناخ العالمية للأمم المتحدة هذا العام على توفير المزيد من الأموال لمكافحة تغير المناخ في منطقة البحر الكاريبي خلال اجتماع إقليمي يوم الخميس في باربادوس.

أشار سلطان الجابر، وزير الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن التكاليف المرتفعة حالت دون اعتماد الدول الجزرية بسرعة على الطاقة المتجددة لأنها تواجه ما وصفه بأنه بعض أقسى التأثيرات المناخية في العالم.

وقال: "كانت شعوب منطقة البحر الكاريبي في الخطوط الأمامية لتغير المناخ لفترة أطول من معظمها". "تمثل تجربتك نظام إنذار مبكر لبقية العالم."

تحدث الجابر إلى قادة من 15 عضوًا في الكتلة التجارية المعروفة باسم Caricom خلال حدث تم بثه عبر الإنترنت، قائلاً إن سد فجوة تمويل المناخ يمثل أولوية قبل قمة COP28 في دبي في ديسمبر.

تحدث الجابر في نفس اليوم الذي رفعت فيه الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي تنبؤاتها لموسم الأعاصير الأطلسية من شبه الطبيعي إلى أعلى من المعدل الطبيعي نظرًا لدرجات حرارة سطح البحر القياسية. ومن المتوقع الآن حدوث حوالي 14 إلى 21 عاصفة محددة، مع ما يتراوح بين 2 إلى 5 أعاصير رئيسية.

تشكلت بالفعل خمس عواصف استوائية هذا العام، مما يمثل بداية مزدحمة بشكل غير عادي للموسم، الذي يمتد من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر.

قال الجابر عن منطقة البحر الكاريبي: "تعرف هذه المنطقة جيدًا التكاليف البشرية والاقتصادية للتمويل القليل جدًا للتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود".

ونسب الفضل إلى رئيسة وزراء باربادوس ميا موتلي لوضعها خطة تعرف باسم مبادرة بريدجتاون، والتي من شأنها أن تسهل على الدول النامية مكافحة الاحتباس الحراري وتأجيل سداد الديون عند حدوث الكوارث.

قال مؤيدون إن الخطة قد تحرر تريليون دولار من تمويل المناخ. أعلنت موتلي يوم الأربعاء أن إدارتها ستنشئ صندوقًا قديمًا لمساعدة باربادوس في مكافحة تغير المناخ.