عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يتغزل في كولر لهذا السبب

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، على تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للفريق لأحد الصحف السويسرية.

 

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن تصريحات كولر دائما تدل على ثقافته وذكائه الشديد مشددا أن كولر لا يطلق أي تصريح دون التفكير الجيد به.

txt

شوبير يكشف الموقف النهائي لرحيل شريف عن الأهلي وتطورات صفقة المهاجم الأجنبي

واضاف شوبير قائلا " “كل حوار أمتع من اللي قبله وكل ما يتكلم كل ماتحترمه أكتر ”.

 

وأضاف شوبير أن كولر أعرب عن سعادته بقيادته الأهلي، وعن سر اختياره للفريق حيث أكد أنه وافق فور علمه أنه أحد أكبر الانديه الأفريقية و توج بالعديد من البطولات عبر تاريخه.

احمد شوبير الأهلى الإعلامي أحمد شوبير الأندية الأفريقية السويسرية أون تايم سبورت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

صدمة جديدة |شوبير يعلن تفاصيل أزمة جديدة في الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

زوجة لاعب الزمالك السابق تثير الجدل بإطلالة جريئة

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

موضوعات متعلقة

بعد الإعلان عن طرحه .. مواعيد وأماكن عرض فيلم باربي في مصر

ترشيحاتنا

وزير خارجية أوكرانيا : محادثات السعودية مثلت انفراجة لكييف

لن تتوقع .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 حبات من التين الشوكي؟

شوبير يتغزل في كولر لهذا السبب

احذر.. عقوبات رادعة بقانون المرور

نشر أسئلة الامتحانات وأجوبتها يعرضك لغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. تفاصيل

سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائح يثير الجدل بغضبه من فاتورة مطعم إيطالي .. لسبب لن تتوقعه

بعد فيديو الرقص.. 10 صور أثارت ضجة لنوال الزغبي| شاهد

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ