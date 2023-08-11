شوبير يتغزل في كولر لهذا السبب

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، على تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للفريق لأحد الصحف السويسرية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن تصريحات كولر دائما تدل على ثقافته وذكائه الشديد مشددا أن كولر لا يطلق أي تصريح دون التفكير الجيد به.

واضاف شوبير قائلا " “كل حوار أمتع من اللي قبله وكل ما يتكلم كل ماتحترمه أكتر ”.

وأضاف شوبير أن كولر أعرب عن سعادته بقيادته الأهلي، وعن سر اختياره للفريق حيث أكد أنه وافق فور علمه أنه أحد أكبر الانديه الأفريقية و توج بالعديد من البطولات عبر تاريخه.